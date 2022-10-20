Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi tutuklandı - Son Dakika
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Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi tutuklandı

20.10.2022 16:17
Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi tutuklandı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Ekim itibarıyla ülke içinde fiyatlara zam yapılmasını yasakladı. Karar ülkede büyük ses getirirken, Lukaşenko'nun ilan ettiği "zam yasağına" uymayan 30'a yakın işletme sahibi tutuklandı.

6 Ekim'de ekonomiden sorumlu kurmayları ile bir araya gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülke içindeki fiyatlara zam yapılmasını resmen yasaklamıştı.

"YENİDEN HESAPLAMA YAPANLARIN VAY HALİNE"

Belarus lideri, "Ayın 6'sından itibaren fiyatlarda herhangi bir artış yasaktır. Ya-sak-tır! Bugünden itibaren. Yarından değil, bugünden itibaren. Böylece fiyatlar bir günde yükseltilemez. Bu nedenle bugünden itibaren fiyat zamları yasaktır. Ve muhasebe olarak geriye dönük bir şeyler yapanların, bazı hesaplamaları, yeniden hesaplamaları yapanların vay haline" uyarısında bulunmuştu.

Lukaşenko'nun 'zam yasağı' kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi tutuklandı

"BUGÜNLERDE FİYATLAR TAVANA VURDU"

Aldığı bu sert kararın nedenini de açıklayan Lukaşenko, "Çünkü başbakanımızın da bahsettiği gibi çılgınca bir artıştan sonra fiyatlar bir o kadar daha arttı. Ve bugünlerde fiyatlar uçuk. Tavana vurdular" ifadelerini kullanmıştı.

YASAĞA UYMAYAN 30'A YAKIN İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Lukaşenko'nun ülkede deprem etkisi yaratan kararı sonrasında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belarus liderinin ilan ettiği "zam yasağına" uymayan 30'a yakın işletme sahibi tutuklandı.

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SON DAKİKA: Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi tutuklandı - Son Dakika
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