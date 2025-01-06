Belçika Başbakanı de Croo\'nun Evine Bıçaklı Saldırı

Dünya

BELÇİKA Başbakanı Alexander de Croo'nun resmi konutuna girmeye çalışan bıçaklı saldırgan yakalandı.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun evine girmeye çalışan bıçaklı saldırgan yakalandı. de Croo yaptığı açıklamada, "Bıçaklı saldırgan tutuklanmıştır. Olayda kimsenin yaralanmamış olması beni rahatlattı. Polisle birlikte durumu yakından takip ediyoruz" dedi.