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Belçika'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi Hollanda'da bulundu - Son Dakika
BBC

Belçika'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi Hollanda'da bulundu

18.01.2022 13:50
Belçika'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi Hollanda'da bulundu

Belçika'da Çarşamba gününden bu yana kayıp olan 4 yaşındaki Dean Verberckmoes adlı çocuğun cesedi, Hollanda'da bulundu.

Belçika'da Çarşamba gününden bu yana kayıp olan 4 yaşındaki Dean Verberckmoes adlı çocuğun cesedi, Hollanda'da bulundu.

Hollanda polisi, Dean Verberckmoes'i kaçırmakla suçlananan 34 yaşındaki Belçikalı Dave De Kock'u, cesedin bulunduğu yerden 120 kilometre uzakta yakaladı.

De Kock'un, 2 yaşındaki üvey oğlunu ciddi şekilde yaralayarak ölümüne neden olmaktan 10 yıl hapis yattığı belirlendi.

Belçika'nın Sint-Niklaas kentinde yaşayan Dean Verberckmoes'ten geçen haftadan bu yana haber alınamıyordu. Belçika ve Hollanda polisi, kaçırılma ihbarı üzerine geniş çaplı arama başlatmıştı.

Hollanda polisi, Dean Verberckmoes'in cesedinin Pazartesi gecesi Belçika sınırına yakın olan Zeeland eyaletindeki Neeltje Jan adası civarında bulunduğunu açıkladı.

Dean Verberckmoes'u kaçırdığı belirtilen Dave De Kock da, yaklaşık 4 saat sonra, Hollanda'nın Utrecht kenti yakınlarındaki Meerkerk kasabasında yakalandı.

Dave De Kock, en son geçen Çarşamba günü Dean ile birlikte Sint-Niklaas'ta görülmüştü.

Dean'ın annesi Elke Verberckmoes, çocuklarına bakıcılık yapan Dave De Kock'a çok güvendiğini söylemişti. Dave ve kız arkadaşı ile iyi dost olduklarını anlatan anneye göre, Dean ve kız kardeşi de bakıcıları ile oldukça iyi anlaşıyorlardı.

Depresyon tedavisi nedeniyle haftada 5 gün Sint-Niklaas'taki psikiyatri hastanesinde kalan anne Elke Verberckmoes, Çarşamba günleri çocuklarını Dave De Kock'a emanet ediyordu.

Geri kalan günlerde de, çocuklara büyükanne ve büyükbabaları bakıyordu.

Geçen Çarşamba günü Elke Verberckmoes'u hastaneye bırakan De Kock, ertesi gün Dean'ı Anvers'teki büyükannesine götürdüğünü belirten bir mesaj attı.

Ancak Dave De Kock'un kız arkadaşıyla kavga ettiği ve büyükannesine hiç uğramadan Dean ile birlikte ortadan kaybolduğu belirlendi.

Yakalandığı sırada konuşamayacak derecede alkollüydü

De Kock, 2008 yılında 2 yaşındaki üvey oğlunu ölümcül şekilde yaralamak ve ölümüne neden olmaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra cezası kesinleşen Dave De Kock, 7 yıl daha hapis yatmıştı.

En son kaldığı Hollanda'daki Tilburg Cezaevi, De Kock'un bir psikiyatri kliniğine yatırılmasını istedi. Ancak Belçika makamları, psikiyatri bölümünde yeterli yer olmadığı gerekçesiyle bu talebe uymadı.

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulması için elektronik kelepçe takılarak tedaviye gönderilen De Kock, 2018 yılında cezasını tamamalamıştı.

Annenin, Dave De Kock'un daha önce çocuk istismarı nedeniyle hüküm giydiğinden haberdar olmadığı belirtiliyor.

Belçikalı küçük çocuğun cesedi otopsi için adli makamlara teslim edildi. Yakalandığı sırada konuşamayacak derecede alkollü olan Dave De Kock'un sorgusu ise sürüyor.

Belçika Federal Adalet Bakanı Van Quickenborne, Dave De Kock gibi yüksek riskli profiller için özel bakım yoluyla daha iyi rehberlik konusunda acil çalışma yapılması gerektiğini belirterek, "Bu tür psikopatlar için psikiyatride daha çok alana ihtiyaç var" dedi

Belçika'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi Hollanda'da bulundu
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Pazartesi, Hollanda, Belçika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçika'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi Hollanda'da bulundu - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Belçika'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi Hollanda'da bulundu - Son Dakika
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