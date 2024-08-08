Berlin\'de Doktor Şüpheli Bir Şekilde 4 Hastayı Öldürdü

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Berlin polisi, 39 yaşında bir doktorun dört yaşlı hastayı öldürdüğü ve delilleri gizlemek için hastaların evlerini kundakladığı şüphesiyle Berlin'de gözaltına alındığını açıkladı.

Alman yetkililer yaptığı açıklamada, Berlin'de bir hastane palyatif bakım ekibinde çalışan 39 yaşında bir doktorun dört yaşlı hastayı öldürdüğü ve delilleri gizlemek için evlerini kundakladığı şüphesiyle gözaltında bulunduğunu duyurdu. Polisten yapılan açıklamada, "Bir bakım servisinin palyatif bakım ekibinde çalıştığı belirtilen 39 yaşındaki bir doktor, Berlin savcılığının dört vakada adam öldürme, bir vakada tamamlanmış kundaklama ve üç vakada da özellikle ağır kundaklama teşebbüsü suçlamasıyla aldığı gözaltı emri uyarınca dünden beri gözaltında tutuluyor. Zanlının 11 Haziran ve 24 Temmuz tarihleri arasında bakım hizmeti verdiği dört hastayı henüz bilinmeyen bir şekilde öldürdüğünden ve ardından bu cinayetleri örtbas etmek için evlerini ateşe verdiğinden şüpheleniliyor" denildi.

Açıklamada, 4 yaşlı hastanın ölümlerine ve evlerinin kundaklama girişimlerine dair detaylar kapsamında soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, "11 Haziran'da Neukölln'deki Niemetzstrasse'de 87 yaşındaki bir kadını öldürdüğü ve ardından dairesini ateşe verdiği söyleniyor. İtfaiyenin olay yerine ulaşmasının ardından kurtarma ekipleri ilk etapta kadını hayata döndürmeyi başardı. Ancak yaşlı kadın kısa bir süre sonra hastanede hayatını kaybetti. 8 Temmuz'da doktorun 76 yaşındaki bir kadını Neukölln'deki Michael-Bohnen-Ring'deki dairesinde öldürdüğü söyleniyor. Ancak yangını çıkarma girişimi daha sonra başarısız oldu çünkü yangın kendiliğinden söndü. Bunu fark ettiğinde kadının bir akrabasına haber verdiği ve dairesinin önünde durduğunu ve zil sesine kimsenin cevap vermediğini iddia ettiği söyleniyor. Bir hafta sonra, 15 Temmuz'da, sanığın 94 yaşındaki bir kadını Neukölln'deki Silbersteinstrasse'deki dairesinde öldürdüğü ve ardından mutfağını ateşe verdiği ifade ediliyor. 24 Temmuz'da ise 39 yaşındaki zanlının Plänterwald semtindeki Neue Krugallee'de 72 yaşındaki bir kadını öldürdüğü ve ardından daireyi ateşe verdiği söyleniyor. Berlin Eyaleti Kriminal Soruşturma Dairesi ve Berlin Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.