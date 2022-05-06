Bilim insanları Malezya'da görülen bu gizemli maymunu arıyor! - Son Dakika
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Bilim insanları Malezya'da görülen bu gizemli maymunu arıyor!

06.05.2022 00:40
Bilim insanları Malezya'da görülen bu gizemli maymunu arıyor!

Malezya Borneo'daki Kinabatangan Nehri bölgesinde görülen ve ortadan kaybolan gizemli maymun merak uyandırdı. Daha önce hiç görülmemiş bu maymun, bilim insanları tarafından araştırılmaya başlandı.

Bilim dünyası her geçen gün daha ilginç bir olaya şahitlik yapmaya devam ediyor. Malezya Borneo'daki Kinabatangan Nehri yakınında görülen ve daha önce benzerine rastlanmayan gizemli 'melez' maymun, dünya genelinde merak uyandırdı.

"ONU BULMALIYIZ"

İki türün karışımı olması ve tipinin başka hiçbir maymuna benzememesi nedeniyle bilim insanlarının ilgisini çeken esrarengiz maymun, her yerde aranmaya başladı.

İLK OLARAK 2017'DE TESPİT EDİLDİ

Esrarengiz maymunun ilk olarak 2017 yılında tespit edildiği, daha sonra aralıklarla ortaya çıktığı ancak genel olarak ormanda görülmediği öğrenildi. O zaman genç bir maymun olan dişi maymunun şu anda büyüdüğü tahmin ediliyor.

KÖYLÜLER ONDAN ÇOK KORKUYOR

Bazı köylülerin iddiasına göre maymunun vampire benzeyen dişleri mevcut. Ayrıca maymunun kan emdiğini iddia eden köylüler bile var. Ancak köylülerin bu iddiaları henüz iddia boyutundan öteye geçmiş değil. Maymunun suratı ise çok çirkin olarak tasvir ediliyor.

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