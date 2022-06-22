Bill Cosby, reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri tarafından suçlu bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Bill Cosby, reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri tarafından suçlu bulundu

22.06.2022 05:54
Bill Cosby, reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri tarafından suçlu bulundu

84 yaşındaki komedyen Bill Cosby, 1975 yılında bir Playboy Malikanesi'nde reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri tarafından suçlu bulundu.

84 yaşındaki komedyen Bill Cosby, 1975 yılında bir Playboy Malikanesi'nde reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri tarafından suçlu bulundu.

O zamanlar 16 yaşında olan Judy Huth, davadaki ifadesinde Los Angeles yakınlarındaki bir parkta film çekerken tanıştığı Cosby'nın birkaç gün sonra kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Jüri, Cosby'nin, şimdi 64 yaşında olan Huth'a 500 bin dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

#MeToo hareketinin başlamasının ardından 50'den fazla kadın, "Amerika'nın babası" olarak bilinen Cosby'i, 1960'ların ortasından itibaren kendilerine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamıştı. Cosby ise hakkındaki iddiaları reddediyor.

2018 yılında, bir kadına 2004'te ilaç vermek ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan Cosby, 10 yıl hapis cezası almıştı.

Bir yıldan daha kısa bir süre önce Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, Cosby hakkındaki mahkumiyet kararını bozarak, 3 yıl hapis yatan Cosby'yi serbest bırakmıştı.

California'nın Santa Monica kentinde 2014 yılında açılan dava, Cosby'nin cezai kovuşturması nedeniyle yıllarca ertelendi.

İfadesinde Huth, Cosby'nin "bir oyunun parçası olarak" kendisine alkol verdiğini, ardından da Playboy Malikanesi'ndeki yatak odasına götürerek, karşı çıkmasına rağmen cinsel ilişkiye zorladığını söyledi.

Duruşmada gözyaşlarını tutamayan Huth, olayın ardından "kendisini bir çıkmazda bulduğunu ve aptalca hissettiğini" belirtti. Avukatlarıysa jüriye, Huth ve Cosby'nin malikanenin içinde oldukları bir fotoğrafı gösterdi.

Cosby duruşmaya doğrudan katılmadı. Ancak avukatları, mahkemeye 2015 yılında Cosby'nin Huth'ü tanımadığı ve reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girmeyeceğini söylediği ifadeyi sundu.

Cosby'nin avukatları, Huth'ün, ilk ifadelerinde olayın esnasında 15 yaşında olduğunu ifade ettiğini ancak duruşmadan haftalar önce ise bu detayı değiştirerek bir çelişke içine düştüğünü savundu.

Avukatlar, Huth'un Cosby ile çekilen fotoğrafını gazetelere teklif ettiğini öne sürdü.

Öte yandan jüri üyelerine, 2016 yılında Playboy'un kurucusu ve Cosby'nin 70'lerdeki yakın arkadaşı Hugh Hefner'ın, "malikaneye gelenlerin 18 yaşından küçük olmaları oldukça olağanüstü bir durumdur" dediği video kaydı da gösterildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: BBC

Los Angeles, Bill Cosby, Judy Huth, Playboy, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bill Cosby, reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri tarafından suçlu bulundu - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
01:13 Marmaris'teki yangının çıkış nedeni araştırılıyor! Sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi
01:09 Belediye Başkanı Oktay, Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaştı: Zor bir gece bizi bekliyor
00:31 AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu Eminönü'nde saldırıya uğradı
00:23 Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü futbolcu Aaron Ramsey için harekete geçti
00:19 Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 06:03:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bill Cosby, reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri tarafından suçlu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement