Binance: Birçok Rus savaşı desteklemiyor, kripto para platformlarına erişimlerini yasaklamayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Binance: Birçok Rus savaşı desteklemiyor, kripto para platformlarına erişimlerini yasaklamayacağız

03.03.2022 06:12
Binance: Birçok Rus savaşı desteklemiyor, kripto para platformlarına erişimlerini yasaklamayacağız

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in kurucusu ve yöneticisi Changpeng Zhao, Rus halkının platforma erişimini yasaklamayacaklarını açıkladı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in kurucusu ve yöneticisi Changpeng Zhao, Rus halkının platforma erişimini yasaklamayacaklarını açıkladı.

BBC'ye konuşan Zhao "Pek çok Rus savaşı desteklemiyor" dedi.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mikhailo Fedorov, büyük kripto para borsalarının Rus kullanıcıları yasaklamasını talep etmişti.

BBC'ye konuşan düşünce kuruluşu Royal United Services Institute altında faaliyet gösteren Finansal Suç ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nden Tom Keatinge ise bu borsalara hizmet veren bankaların durumu yakından takip edeceğini ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara aykırı adımlar atılması durumunda borsaların bankalara erişiminin kesilebileceğini söyledi.

Keatinge, Ukrayna savaşının ilk "kripto savaşı" olarak tarihe geçme ihtimalinin bulunduğunu da ekledi.

İşgalin başlamasından bu yana Bitcoin'in değeri yüzde 13 arttı.

Rus oligarkların yaptırımlara hedef olmamak için kripto para kullanabileceği belirtiliyor.

Financial Times, işgalin başından bu yana Rus rublesi ile Bitcoin ve benzeri kripto para birimi alım-satımının iki kat artarak günlük 60 milyon dolara ulaştığını aktarıyor.

İngiltere'de yayımlanan Telegraph gazetesi, Bitcoin için "Putin'in yaptırımları boşa çıkarmak için kullanacağı süper silahı" ifadelerini kullandı.

Zhao ise bu eleştirilere şöyle yanıt verdi:

"Biz hiçbir halka karşı değiliz.

"Rus siyasetçiler ile sıradan Rus vatandaşlarını aynı şekilde değerlendiremeyiz.

"Pek çok Rus savaşa karşı çıkıyor.

"Biz endüstriyi kontrol etmiyoruz. Ben kendi yaptırım listemi yayınlarsam, siz kendi yaptırım listenizi yayınlarsanız ne olur? Kimse bunu umursamaz.

"Sadece kullanıcıların daha küçük platformlara yönelmesine yol açarsınız."

Binance daha önce de BBC'ye verdiği bilgide kripto para birimlerinin dünya çapında pek çok kişi için büyük finansal özgürlük sağladığını, masum kullanıcıların hesaplarını tek taraflı olarak kapatmayacaklarını, böylesi bir adımın kripto para birimlerinin varoluş nedenine tezat olacağını söylemişti.

Zhao da Rusya'ya karşı uluslararası yaptırım listelerinde yer alan kişileri yakından takip ettiklerini, fakat bu kişiler dışında kalanlara bir yasak getirmeyeceklerini belirtti.

Vice News'in araştırmasına göre diğer kripto para borsaları da benzer gerekçelerle tüm Rus hesaplarını dondurma fikrine karşı çıkıyor.

Kraken platformunun yöneticisi Jesse Powell, böylesi bir yasağın "Bitcoin'in özgürlükçü değerlerine aykırı olacağını" söyledi.

YORUMLAR
500
'Yaptırımlar Rus milyarderleri kripto paralara yönlendirdi' 'Yaptırımlar Rus milyarderleri kripto paralara yönlendirdi' Kripto para dünyasından ilk açıklama! Binance, Rus kullanıcıların hesaplarını dondurmayacak Kripto para dünyasından ilk açıklama! Binance, Rus kullanıcıların hesaplarını dondurmayacak

Bitcoin, Binance, Kripto, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Binance: Birçok Rus savaşı desteklemiyor, kripto para platformlarına erişimlerini yasaklamayacağız - Son Dakika

BBC

Son Dakika
01:03 Rus milyarderden Chelsea'yi UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor satın alacak
00:44 Bayraktar'a hayran kalan Ukraynalılar, üstüne bir de şarkı yazdı
00:30 ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı
00:25 Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 06:20:23. #1.13#
SON DAKİKA: Binance: Birçok Rus savaşı desteklemiyor, kripto para platformlarına erişimlerini yasaklamayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement