Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü - Son Dakika
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Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü

01.07.2022 15:27

Meksika'nın San Pedro Huamelula şehrinde artık klasikleşen törende, Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa, yavru timsahla evlendi. "Bereket getirsin" denilerek 100 yıldır devam eden etkinlikte belediye başkanının timsahın duvağını kaldırıp alnını öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

Meksika'da düzenlen bir düğün töreni duyanları şaşkına çevirdi. San Pedro Huamelula şehrinin belediye başkanı bereket getirsin diye yavru timsahla evlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı düğün töreninde timsaha gelinlik giydirildi.

Şaka değil gerçek! Koskoca belediye başkanı yavru timsahla evlendi

Davetliler ile beraber belediye başkanı timsahı kucağında taşıyıp caddelerde gezdi. Belediye başkanı timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü.

Şaka değil gerçek! Koskoca belediye başkanı yavru timsahla evlendi

Belediye başkanının evlendiği Küçük Prenses ismi verilen timsahın "doğa anayı" temsil eden bir "tanrı" olduğuna inanılıyor.

Şaka değil gerçek! Koskoca belediye başkanı yavru timsahla evlendi

Yerel lider, belediye başkanının timsahla evlenmesinin bölgeye bereket ve bolluğun getireceğine inandığını ileri sürüyor.

Şaka değil gerçek! Koskoca belediye başkanı yavru timsahla evlendi
Şaka değil gerçek! Koskoca belediye başkanı yavru timsahla evlendi
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Son Dakika Dünya Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü - Son Dakika
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