Meksika'da düzenlen bir düğün töreni duyanları şaşkına çevirdi. San Pedro Huamelula şehrinin belediye başkanı bereket getirsin diye yavru timsahla evlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı düğün töreninde timsaha gelinlik giydirildi.
Davetliler ile beraber belediye başkanı timsahı kucağında taşıyıp caddelerde gezdi. Belediye başkanı timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü.
Belediye başkanının evlendiği Küçük Prenses ismi verilen timsahın "doğa anayı" temsil eden bir "tanrı" olduğuna inanılıyor.
Yerel lider, belediye başkanının timsahla evlenmesinin bölgeye bereket ve bolluğun getireceğine inandığını ileri sürüyor.
Son Dakika › Dünya › Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü - Son Dakika