Bir Rus ticari uçağı Kanada hava sahasını ihlal etti - Son Dakika
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Bir Rus ticari uçağı Kanada hava sahasını ihlal etti

28.02.2022 10:00
Bir Rus ticari uçağı Kanada hava sahasını ihlal etti

Kanada Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'ya ait bir Aeroflot'un 111 sefer sayılı uçuşunun yaptırımları ihlal ederek Kanada hava sahasını kullandığı ve durumun incelendiği belirtildi.

Kanada Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'ya ait bir Aeroflot'un 111 sefer sayılı uçuşunun yaptırımları ihlal ederek Kanada hava sahasını kullandığı ve durumun incelendiği belirtildi.

Ulaştırma Bakanlığı yaptıkları açıklamada "Aeroflot'un 111 sefer sayılı uçuşunun, bugün erken saatlerde Kanada hava sahasını kullanan Rus uçuşlarında uygulanan yasağı ihlal ettiğinin farkındayız. Aeroflot'un ve bağımsız hava trafiği hizmeti sağlayıcısı NAVCAN'ın bu ihlale yol açan davranışları için inceleme başlatıyoruz. Gelecekteki ihlalleri önlemek için uygun yaptırım eylemlerini ve diğer önlemleri almakta tereddüt etmeyeceğiz" dedi.


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ulaştırma bakanlığı, Kanada, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bir Rus ticari uçağı Kanada hava sahasını ihlal etti - Son Dakika


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