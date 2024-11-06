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Bitcoin 75 Bin Doları Aştı

Bitcoin 75 Bin Doları Aştı

ABD seçimlerinde Trump'ın kazanma beklentisi Bitcoin'ı rekor seviyeye taşıdı.

06.11.2024 07:40
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ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Bitcoin 75 bin doları aşarak rekor tazeledi. Bunun en önemli nedeni, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanabileceği beklentisi.

Asya piyasalarında Bitcoin'ın fiyatı yüzde 7 artışla 75 bin 60 dolara çıktı.

Böylece Bitcoin, Mart ayındaki rekorunu kırmış oldu.

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi halinde kripto para birimi düzenlemeleri konusunda daha yumuşak bir çizgi izlemesi bekleniyor.

Trump, Temmuz ayında yaptığı bir konuşmada "ABD'yi gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü yapmayı planlıyorum" demişti.

Bitcoin'ın dolar için tehdit olmadığını vurgulayan Trump, "Mevcut ABD hükümetinin tutumu gerçekten doları tehdit ediyor. Finansal geleceğimize yönelik tehlike kriptodan değil, Washington DC'den geliyor" demişti.

Trump ayrıca, Bitcoin ve kripto para birimlerinin daha önce hiç olmadığı kadar hızla yükseleceğini belirterek, "Bitcoininizi asla satmayın" tavsiyesinde de bulunmuştu.

Öte yandan Bitcoin'dan sonra dünyanın en yaygın ikinci kripto para birimi olan Ethereum da, ABD'deki ilk seçim sonuçları sonrası yüzde 7,5 değer kazandı.

Ethereum'un fiyatı 2600 dolara yaklaştı.

Ancak Bitcoin'in aksine, bu Ethereum'un gelmiş geçmiş en yüksek fiyatı değil.

Ethereum, 2021'de 4 bin 867 dolara yükselerek rekor kırmıştı.

Kaynak: BBC

Donald Trump, Politika, Ethereum, Ekonomi, Bitcoin, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bitcoin 75 Bin Doları Aştı - Son Dakika

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