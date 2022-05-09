Bitcoin'in değeri Kasım'dan bu yana yaklaşık yüzde 50 düştü - Son Dakika
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BBC

Bitcoin'in değeri Kasım'dan bu yana yaklaşık yüzde 50 düştü

09.05.2022 19:22
Bitcoin'in değeri Kasım'dan bu yana yaklaşık yüzde 50 düştü

Bitcoin, gün içinde 32 bin 539 doların altına inerek Temmuz 2021'den beri görülen en düşük seviyelere geldi.

Bitcoin, Pazartesi gün içinde 32 bin 539 doların altına inerek Temmuz 2021'den beri görülen en düşük seviyelere geldi.

Mayıs ayının başından bu yana yüzde 13 düşen Bitcoin, geçen yıl Kasım ayında en üst değerine ulaşarak 69 dolara yükselmişti.

Bitcoin, toplam 640 milyar dolara yakın olan kripto para piyasasının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Dünyadaki ikinci en büyük kripto para birimi Ethereum da geçtiğimiz hafta yüzde 10'dan fazla düşüş yaşadı.

Dijital varlıkların değerindeki düşüş, son günlerde dünya genelindeki borsaların da düşmesinden etkilendi.

2022 yılı kripto para piyasası için görece sakin geçse de dijital varlıklarda dalgalı ticaret son yıllarda bu kadar olağandışı değildi.

Yıllardır bireysel yatırımcıların egemen olduğu kripto para ticaretine son dönemde, risk fonu ve para yöneticisi gibi profesyonel yatırımcıların etkisi görülüyordu.

Geleneksel yatırımcıların dijital varlık ticaretine dahil olmasıyla kripto para birimleri, küresel borsa harketlerinden daha çok etkilenmeye başladı.

Faiz arttırımlarının olumsuz etkisi

Kripto para birimleri kurumsal yatırımcılar için risk varlıkları olarak değerlendiriliyor.

Piyasalarda belirsizlik olduğu dönemlerde geleneksel yatırımcılar daha riskli olduğunu düşündüğü varlıkları satar ve paralarını daha güvenli yatırımlara yönlendirir.

Geçtiğimiz hafta ABD, İngiltere ve Avustralya dahil tüm dünyada merkez bankaları artan fiyatlarla başa çıkmak için faiz oranlarını artırma yoluna gitti.

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini yarım puan (ki bu 20 yılı aşkın süredir görülen en yüksek oran); İngiltere Merkez Bankası çeyrek puan arttırdı.

Bu durum bazı yatırımcıların enflasyon ve yüksek borçlanma maliyetinin küresel ekonominin büyümesi üzerinde büyük etki yaratabileceği konusundaki endişelerini artırdı.

Yatırımcılar ayrıca Ukrayna savaşının dünya ekonomisine etkileri konusunda da endişeli.

Bu sırada Bitcoin El Salvador ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde resmi para birimi olarak kullanıma girdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ilk aşamada El Salvador'un kararına şüpheyle yaklaşmıştı.

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Pazartesi, Bitcoin, Kripto, Kasım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bitcoin'in değeri Kasım'dan bu yana yaklaşık yüzde 50 düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin'in değeri Kasım'dan bu yana yaklaşık yüzde 50 düştü - Son Dakika
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