BLA'nın Saldırısı: 7 Ölü

(ANKARA) - Pakistan'ın ayrılıkçı militan grubu Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA), tren kaçırma eyleminden birkaç gün sonra bu kez patlayıcı yüklü bir aracı paramiliter bir konvoya sürdüğü ve en az 7 kişinin ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Pakistanlı yetkililer, bugün yaptıkları açıklamada, ayrılıkçı militan grup Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA), bir treni kaçırarak 36 saat boyunca rehin tuttuktan sadece birkaç gün sonra Belucistan eyaletinin Noşki bölgesinde, patlayıcı yüklü bir aracı, paramiliter bir konvoya sürdüğünü bildirdi. Pakistan'ın güneybatısındaki saldırının, en az 7 kişinin ölümüne yol açtığı belirtildi.

BLA, meydana gelen saldırının sorumluluğunu üstlendi.