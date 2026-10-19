Bomba ihbarıyla Sofya'ya inen Austrian Airlines uçağından 51 yolcu tahliye edildi - Son Dakika
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Bomba ihbarıyla Sofya'ya inen Austrian Airlines uçağından 51 yolcu tahliye edildi

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Bomba ihbarıyla Sofya\'ya inen Austrian Airlines uçağından 51 yolcu tahliye edildi
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Tel Aviv'den Viyana'ya giden Austrian Airlines'a ait Airbus A320, bomba ihbarı üzerine MiG-29 eşliğinde Sofya'ya acil iniş yaptı. Uçaktaki 51 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edilirken aramalarda tehlikeli bir unsur bulunmadı, uçak ardından Viyana seferini tamamladı.

İSRAİL'in Tel Aviv kentinden Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya acil iniş yaptı.

Austrian Airlines'a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, pazar akşamı Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan Viyana'ya gitmek üzere havalandı. Romanya-Bulgaristan sınırı yakınlarında uçakta bomba ihbarı yapılması üzerine pilotlar acil durum bildirerek rotayı Bulgaristan'a çevirdi. Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-29 savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağı, yerel saatle 19.40 sıralarında Sofya Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Uçakta bulunan 51 yolcu ile 6 mürettebat tahliye edilerek uçak emniyetli bir alana çekildi. Güvenlik ekipleri ve uzmanlar tarafından uçakta, yolcularda ve bagajlarda yapılan aramalarda herhangi bir tehlikeli unsura rastlanmadığı açıklandı. Austrian Airlines tarafından yapılan açıklamada, aramaların tamamlanmasının ardından uçağın tüm yolcularıyla birlikte Sofya'dan havalanarak Viyana seferini tamamladığı bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bomba ihbarıyla Sofya'ya inen Austrian Airlines uçağından 51 yolcu tahliye edildi - Son Dakika
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