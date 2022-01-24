Üye Girişi
Boris Johnson: İstifa baskısı altındaki İngiltere Başbakanı için kritik hafta - Son Dakika
BBC

Boris Johnson: İstifa baskısı altındaki İngiltere Başbakanı için kritik hafta

24.01.2022 10:22
Boris Johnson: İstifa baskısı altındaki İngiltere Başbakanı için kritik hafta

Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen en az bir partiye katıldığı için istifa baskısı altında.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen en az bir partiye katıldığı için istifa baskısı altında. İddialarla ilgili soruşturma raporunun bu hafta yayımlanması bekleniyor.

Soruşturmayı yürüten Sue Gray'in raporunu hangi gün yayımlayacağı bilinmiyor. Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings'in bugün Gray'in ekibine ifade vermesi bekleniyor.

Hükümeti, Johhson'ın görevden ayrılmasını isteyen milletvekillerine karşı '' suçlayan iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden William Wragg de bu hafta polisle bir arfaya gelecek.

Geçtiğimiz hafta şantaj iddialarını dile getiren Wragg, kendisi gibi tehdit edilen diğer milletvekillerinin de polise başvurmasını istedi.

Wragg, olası bir soruşturmanın başbakanlık değil bağımsız uzmanlarca yapılması gerektiğini söyledi.

Başbakanlık ise iddialarla ilgili bir kanıtın olmadığını söylüyor.

Muhafazakar Parti'nin bazı milletvekilleri, koronavirüs kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda partiler düzenlendiğinin ortaya çıkması sonrası Johnson'ın istifasını talep ediyor.

Şu anda Kabine Ofisi'nde müsteşar olan Gray, Başbakanlık Konutu'ndaki partilerle ilgili iddiaları araştırıyor.

Basında çıkan haberlere göre, pandemide yürürlükte olan kısıtlamalar sırasında Başbakanlık Konutu'nda ve diğer hükümet dairelerinde 16 farklı toplantı yapıldı.

Bunlardan biri de 20 Mayıs 2020'de verilen parti. Başbakan Johson bu partiye katıldığını itiraf etti. Ancak bunun bir "iş etkinliği" olduğunu öne süren Johnson, çabalarından dolayı personele teşekkür etmek için burada yalnızca 25 dakika kaldığını söyledi.

Gray ayrıca 16 Nisan 2021'de Kraliçe İkinci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreninin öncesinde düzenlenen iki etkinlik üzerinde de çalışıyor.

Başbakanlık, Nisan ayındaki iki etkinlik için Buckingham Sarayı'ndan özür dilemişti.

Gray'den, etkinliklerin niteliğine, amacına ve kimlerin katıldığına bakması istendi. Soruşturma Başbakan Johnson tarafından talep edildi. Tarafsız olması gereken Gray, raporunu Johnson'a verecek.

BBC Politika Muhabiri Damian Grammaticas'a göre, Johnson'ın görevi için en büyük tehdit Gray'in raporu olacak.

Johnson'ın yanlış bir şey yapmadığına inandığı ve bu inançla da görevine devam etmeye kararlı olduğu bildiriliyor.

Şu ana kadar altı Muhafazakar Partili milletvekili, Johnson'a güvenmediğini açıkça kamuoyuna duyurdu.

Boris Johnson hakkında Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda güven oylaması yapılabilmesi için partinin 360 milletvekilinden 54'ünün bu yöndeki taleplerini parti yönetimine bildirmesi gerekiyor.

Ghani'nin iddiaları

Öte yandan, Muhafazakar Parti Milletvekili Nusrat Ghani de iki yıl önce Ulaştırma Bakan Yardımcılığı'ndan "Müslüman olduğu için" alındığını iddia etti.

Nusrat Ghani, dün Sunday Times gazetesine, görevden alınmasıyla ilgili bir açıklama istediğinde "Müslümanlığının bir sorun olarak gündeme getirildiğini" aktardı.

Ghani, partiden dışlanacağı ve kariyerinin zarar göreceği endişesiyle o dönem soruşturma talebinde bulunmadığını belirtti.

Muhafazakar Parti'nin disiplinden sorumlu yetkilisi Mark Spencer, Ghani'nin sözleriyle kendisini işaret ettiğini ancak iddialarının tamamen asılsız ve partiyi karalayacı nitelikte olduğunu savundu.

Spencer, o günlerde Ghani'nin konuyu Muhafazakar Parti içerisinde resmi bir soruşturmaya götürmeyi reddetmesinin "hayal kırıklığı" yarattığını söyledi.

Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, iddiaların araştırılması gerektiğini söyledi.

Boris Johnson: İstifa baskısı altındaki İngiltere Başbakanı için kritik hafta
YORUMLAR
500

Boris Johnson, Muhafazakar, Başbakanlık, İstifa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Boris Johnson: İstifa baskısı altındaki İngiltere Başbakanı için kritik hafta - Son Dakika Dünya

BBC

41 yaşındaki Ibrahima Yattara futbola dönüyor! Yeşil Çivril Belediyespor'dan maç başı 350 lira alacak 41 yaşındaki Ibrahima Yattara futbola dönüyor! Yeşil Çivril Belediyespor'dan maç başı 350 lira alacak         
10:24
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor         
10:07
BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi         
10:02
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30

Son Dakika Haberleri
10:11 Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!
10:09 Yargı son bölüm yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz arasında neler oldu?
10:07 Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor
10:03 Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek
10:01 BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi
09:56 Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı!
09:55 Cani baba, karnesini beğenmediği kızını öldüresiye dövdü! Sosyal medya ayağa kalktı
09:50 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz
09:49 Yakın dostu Fatma Girik'in ölümüyle sarsılan Hülya Koçyiğit, konuşmakta güçlük çekti
09:45 100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 10:30:39. #1.11#
SON DAKİKA: Boris Johnson: İstifa baskısı altındaki İngiltere Başbakanı için kritik hafta - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement