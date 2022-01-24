Boris Johnson: İstifa baskısı altındaki İngiltere Başbakanı için kritik hafta

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen en az bir partiye katıldığı için istifa baskısı altında. İddialarla ilgili soruşturma raporunun bu hafta yayımlanması bekleniyor.

Soruşturmayı yürüten Sue Gray'in raporunu hangi gün yayımlayacağı bilinmiyor. Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings'in bugün Gray'in ekibine ifade vermesi bekleniyor.

Hükümeti, Johhson'ın görevden ayrılmasını isteyen milletvekillerine karşı '' suçlayan iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden William Wragg de bu hafta polisle bir arfaya gelecek.

Geçtiğimiz hafta şantaj iddialarını dile getiren Wragg, kendisi gibi tehdit edilen diğer milletvekillerinin de polise başvurmasını istedi.

Wragg, olası bir soruşturmanın başbakanlık değil bağımsız uzmanlarca yapılması gerektiğini söyledi.

Başbakanlık ise iddialarla ilgili bir kanıtın olmadığını söylüyor.

Muhafazakar Parti'nin bazı milletvekilleri, koronavirüs kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda partiler düzenlendiğinin ortaya çıkması sonrası Johnson'ın istifasını talep ediyor.

Şu anda Kabine Ofisi'nde müsteşar olan Gray, Başbakanlık Konutu'ndaki partilerle ilgili iddiaları araştırıyor.

Basında çıkan haberlere göre, pandemide yürürlükte olan kısıtlamalar sırasında Başbakanlık Konutu'nda ve diğer hükümet dairelerinde 16 farklı toplantı yapıldı.

Bunlardan biri de 20 Mayıs 2020'de verilen parti. Başbakan Johson bu partiye katıldığını itiraf etti. Ancak bunun bir "iş etkinliği" olduğunu öne süren Johnson, çabalarından dolayı personele teşekkür etmek için burada yalnızca 25 dakika kaldığını söyledi.

Gray ayrıca 16 Nisan 2021'de Kraliçe İkinci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreninin öncesinde düzenlenen iki etkinlik üzerinde de çalışıyor.

Başbakanlık, Nisan ayındaki iki etkinlik için Buckingham Sarayı'ndan özür dilemişti.

Gray'den, etkinliklerin niteliğine, amacına ve kimlerin katıldığına bakması istendi. Soruşturma Başbakan Johnson tarafından talep edildi. Tarafsız olması gereken Gray, raporunu Johnson'a verecek.

BBC Politika Muhabiri Damian Grammaticas'a göre, Johnson'ın görevi için en büyük tehdit Gray'in raporu olacak.

Johnson'ın yanlış bir şey yapmadığına inandığı ve bu inançla da görevine devam etmeye kararlı olduğu bildiriliyor.

Şu ana kadar altı Muhafazakar Partili milletvekili, Johnson'a güvenmediğini açıkça kamuoyuna duyurdu.

Boris Johnson hakkında Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda güven oylaması yapılabilmesi için partinin 360 milletvekilinden 54'ünün bu yöndeki taleplerini parti yönetimine bildirmesi gerekiyor.

Ghani'nin iddiaları

Öte yandan, Muhafazakar Parti Milletvekili Nusrat Ghani de iki yıl önce Ulaştırma Bakan Yardımcılığı'ndan "Müslüman olduğu için" alındığını iddia etti.

Nusrat Ghani, dün Sunday Times gazetesine, görevden alınmasıyla ilgili bir açıklama istediğinde "Müslümanlığının bir sorun olarak gündeme getirildiğini" aktardı.

Ghani, partiden dışlanacağı ve kariyerinin zarar göreceği endişesiyle o dönem soruşturma talebinde bulunmadığını belirtti.

Muhafazakar Parti'nin disiplinden sorumlu yetkilisi Mark Spencer, Ghani'nin sözleriyle kendisini işaret ettiğini ancak iddialarının tamamen asılsız ve partiyi karalayacı nitelikte olduğunu savundu.

Spencer, o günlerde Ghani'nin konuyu Muhafazakar Parti içerisinde resmi bir soruşturmaya götürmeyi reddetmesinin "hayal kırıklığı" yarattığını söyledi.

Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, iddiaların araştırılması gerektiğini söyledi.