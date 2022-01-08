Üye Girişi
Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü - Son Dakika

Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü

08.01.2022 21:54

Breziya'da kopan devasa bir kaya parçası, içinde turistlerin bulunduğu hız teknelerinin üzerine düştü. Olayda resmi olarak 1 kişi yaşamını yitirirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Minas Gerais eyaletinde bulunan Capitólio bölgesinde gerçekleşen olayda, devasa bir kaya parçası sürat teknelerinin üzerine düştü. O anlar saniye saniye kaydedilirken, görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

CNN Brasil'in haberine göre olayda 2 kişi hayatını kaybetti ancak ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Devrilen kayadan en az 3 teknenin etkilendiği ve bunlardan ikisinin battığı belirtildi. 32 kişinin yaralandığı, 9 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Brezilya'da kopan devasa kaya parçası turistlerin üzerine düştü

YAĞMURLAR KAYALARI ZAYIFLATIYOR

Yaşanan olay sırasında bölgede 70 turistin bulunduğu belirtilirken, yeni toprak kaymalarına karşı da uyarıda bulunuldu. Yapılan uyarıda, yağmurların kayaların içine nüfuz ettiği ve bu durumun rüzgarlar ve su akıntılarına karşı kayaları zayıflattığı ifade edildi.

YORUMLAR
500

Minas Gerais, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü - Son Dakika Dünya


Kazakistan'da kaosu zirveye taşıyacak sözler! Cumhurbaşkanı'ndan eylemcilere: Onları öldürmeliyiz Kazakistan'da kaosu zirveye taşıyacak sözler! Cumhurbaşkanı'ndan eylemcilere: Onları öldürmeliyiz         
00:24
Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış         
21:08
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı         
16:29
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke         
15:08
Boğazı kesilmiş halde bulunan erkek hemşirenin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu Boğazı kesilmiş halde bulunan erkek hemşirenin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu         
14:49
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:01 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı
23:15 Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
22:56 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
22:14 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 01:44:15. #1.12#
SON DAKİKA: Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement