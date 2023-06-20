Brezilyalı Yarış Pilotu ve Sevgilisi Gizemli Bir Hastalıktan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Brezilyalı Yarış Pilotu ve Sevgilisi Gizemli Bir Hastalıktan Hayatını Kaybetti

Brezilyalı Yarış Pilotu ve Sevgilisi Gizemli Bir Hastalıktan Hayatını Kaybetti

20.06.2023 12:19

Brezilyalı yarış pilotu Douglas Costa ve diş hekimi sevgilisi Mariana Giordano, gizemli bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. İkilinin ölüm sebepleri şüpheli dengue, benekli ateş ve leptospiroz olarak değerlendiriliyor. Çiftin ölüm nedenleri belirlenmesi için biyolojik örnekler Adolpho Lutz Enstitüsü'ne gönderilecek.

Yarış pilotu Douglas Costa ve diş hekimi sevgilisi Mariana Giordano, 3 Haziran'da başlayan ateş, ağrı ve kırmızı döküntüler nedeniyle yaşamlarını yitirdi. Douglas, o sırada Mercedes-Benz otomobiller için düzenlenen AMG Cup Brasil yarışmasına katılıyordu. İkilinin ölüm sebepleri şüpheli dengue, benekli ateş ve leptospiroz olarak değerlendiriliyor.

Brezilyalı yarış pilotu Douglas Costa ve sevgilisi Mariana Giordano tatilden döndükten sonra gizemli bir hastalıktan öldü

Dengue, sivrisinekler tarafından bulaşan ve baş ağrısı, ateş, eklem ağrıları ve deri döküntüsü ile kendini gösteren bir viral hastalık. Benekli ateş, deride küçük düzensiz lekeler ile belirgin, şiddetli ateşli hastalıkların genel adı. Leptospiroz ise, hayvanlardan insanlara bulaşan ve sarılık, menenjit ve böbrek yetmezliği ile karakterize bulaşıcı hastalıklardan biri.

9 Haziran'da Douglas, Itupeva'da, Mariana ise Sao Paulo'da defnedildi. Çiftin 3 Haziran öncesi ve sonrasında Campinas ve Camanducaia'daki kırsal bölgeleri ziyaret ettikleri belirtildi. Camanducaia Belediyesi, ikilinin semptomlarının başladığı gün Monte Verde'yi ziyaret ettiklerini ancak burada benekli ateşe yakalanmalarının olası olmadığını açıkladı. Çünkü hastalığın kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında değişiyor.

Brezilyalı yarış pilotu Douglas Costa ve sevgilisi Mariana Giordano tatilden döndükten sonra gizemli bir hastalıktan öldü

Her ne kadar çiftin bulaşı Monte Verde dışında almış olabileceği düşünülse de, belediye halkın sağlığını korumak için gerekli tüm epidemiyolojik incelemeleri yapacağını bildirdi. Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için biyolojik örnekler, 12 Haziran'da Adolpho Lutz Enstitüsü'ne gönderilecek.

Çiftin yakınları ve dostları, ölümlerine dair derin üzüntülerini dile getirdiler. Mariana'nın bir hastası, "Her zaman ağrılarım için yeni bir tarif bulurdu. Bana çok iyi bakardı. İyi ve cömert insanlara ihtiyaç duyan Tanrı'nın yanında olmalılar, çünkü başka bir açıklama yok," dedi.

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