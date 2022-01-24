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Burkina Faso'da askerler isyan etti, Cumhurbaşkanı Kabore'nin gözaltına alındığı bildiriliyor - Son Dakika
BBC

Burkina Faso'da askerler isyan etti, Cumhurbaşkanı Kabore'nin gözaltına alındığı bildiriliyor

24.01.2022 14:27
Burkina Faso'da askerler isyan etti, Cumhurbaşkanı Kabore'nin gözaltına alındığı bildiriliyor

Burkina Faso'da, dün akşam saatlerinde başkent Ouagadougou'daki başkanlık sarayının yakınlarında ve şehirdeki askeri kışlalarda silah sesleri duyuldu.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Kabore'nin isyancı askerler tarafından gözaltına alındığı bildiriliyor. Dün akşam başkent Ouagadougou'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında ve şehirdeki bazı askeri kışlalarda silah sesleri duyulmuştu.

Pazar günü isyan eden bir grup asker, İslamcı militanlarla savaşmak için orduya daha fazla kaynak ayrılmasını istemişti.

Reuters haber ajansı, isyancı askerlerin Cumhurbaşkanı Roch Kabore'yi alıkoyduklarını bildirdi.

Ajans, henüz başka kaynaklarca doğrulanmayan haberini, bazı güvenlik güçleri ve diplomatlara dayandırdı.

Kabore'nin nerede olduğu ise henüz bilinmiyor.

Hükümet 'Darbe yok' diyor

Hükümet askeri darbe iddialarını reddetti. Yapılan açıklamada, Kabore'nin gözaltında olmadığı belirtildi.

Burkina Faso'da bazı askerlerin devlet televizyonunu kuşattıkları, hükümetin sokağa çıkma yasağına rağmen yüzlerce kişinin askerlere destek için sokağa çıktığı ve iktidar partisinin genel merkezinin kundaklandığı bildiriliyor.

Ülkede geçtiğimiz aylarda halk sokaklara dökülerek, sivillerin ve askerlerin, bazıları El-Kaide ile bağlantılı İslamcı militanlar tarafından öldürülmesini protesto etmişti.

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Son Dakika Dünya Burkina Faso'da askerler isyan etti, Cumhurbaşkanı Kabore'nin gözaltına alındığı bildiriliyor - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Burkina Faso'da askerler isyan etti, Cumhurbaşkanı Kabore'nin gözaltına alındığı bildiriliyor - Son Dakika
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