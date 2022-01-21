Çamaşır makinesine eşyaları attığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Rio Grande do Sul eyaletinde yaşayan dört çocuk annesi Tais de Oliveira Rost, geçtiğimiz günlerde evinde çamaşır makinesini çalıştırdı. Genç kadın, çamaşırları makineye koyduğu sırada elektrik akımına kapıldı. Talihsiz kadın, olay yerinde feci şekilde can verdi.
O sırada evde tek olduğu belirtilen kadın, erkek arkadaşı William Bottega tarafından bulundu. Eve çağrılan sağlık ekipleri, Oliveira'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının erkek arkadaşı William Bottega, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzücü haberi duyurdu. Sağlık ekipleri tarafından morga kaldırılan Oliveira'ya otopsi yapılacak. Otopsi sonuçlarının ardından Oliveira'nın kesin ölüm nedeni açıklanacak.
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