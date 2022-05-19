Çavuşoğlu, BM Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda konuştu - Son Dakika
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Çavuşoğlu, BM Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda konuştu

19.05.2022 18:53
Çavuşoğlu, BM Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda konuştu

? ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

? ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti;

'Sınır ötesi bir konu olduğu için göç küresel ve sürdürülebilir bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor. Göçle ilgili BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin kabul edilmesi son derece tarihi bir adım. Şu anda aslında kelimeleri faaliyete, fiile dökme zamanı. Göçmenlere karşı atılan tüm adımlar bu hususun temelini oluşturmalı. Göçmenler, insan kaçakçılığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının mağdurları haline geliyor. Bu çerçevede ayrımcılıkla ilgili olarak atılan tüm adımları desteklemeli ve bunları ön plana çıkarmalıyız. Bangladeş ve Lüksemburg'a bu çerçevede bu çabalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hali hazırda göçmenlerin hayatlarıyla ilgili olarak bir sistematik saldırı mesela Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri itmeleri birçok hayatın kaybolmasına neden oluyor. Yine aynı zamanda Frontex'in bütün bu çalışmalara bir katkıda bulunduğunu görmek son derece üzücü. Hiçbir şey bunu gerekçelendiremez.'

'Türkiye, dünyanın en büyük göçmen nüfusuna 2014 yılından bu yana ev sahipliği yapıyor. Özellikle de Ukrayna'daki çatışmanın ortaya çıkmasından dolayı ilave 125 bin göçmene ev sahipliği yapıyoruz.'

'Suriye ile ilgili savaş bu çerçevede karşılaştığımız en önemli engellerden bir tanesi. Yaklaşık 500 binden fazla Suriyeli aslında terörist örgütlerden arındırılmış bölgelere gönüllü bir şekilde dönüş yaptı. PKK/YPG terörist örgütüyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Sivillerin bu bölgelere dönüşünü engelleyen örgütlerle mücadele edeceğiz.'

'Daha fazla gönüllü dönüşleri desteklemek için koruma alanlarını genişleteceğiz. Hali hazırda 57 binden fazla konut inşa ettik ve bu rakamı bu yıl sonunda 100 bine çıkartacağız. Bu çerçevede geliştirdiğimiz plan, güvenli ve gönüllü bir biçimde 1 milyon Suriyelinin ülkelerine dönmesini sağlayacak.?

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Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu için ABD'ye gidecek Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu için ABD'ye gidecek
Kaynak: DHA

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çavuşoğlu, BM Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda konuştu - Son Dakika


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