Çevredekileri umursamayan çift, çok katlı otoparkta cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika
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Çevredekileri umursamayan çift, çok katlı otoparkta cinsel ilişkiye girdi

25.07.2022 13:09

İngiltere'nin Birmingham Şehir Merkezi'ndeki bir çok katlı otoparkta çevredeki vatandaşlara aldırış etmeyen çift, cinsel ilişkiye girdi.

İngiltere'de son haftalarda tarihin en sıcak günler yaşanırken, ülkeden daha da ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Birmingham Şehir Merkezi'ndeki Snow Hill istasyonunun yakınındaki belediyeye ait çok katlı otoparkın çatısında cinsel ilişkiye giren bir çift, çevredekilerin kamerasına yakalandı.

SICAKLIK 40 DERECE CİVARINDAYDI

İngiliz basını, çiftin çatıda yakalandığı sırada ülkedeki hava sıcaklıklarının 38 ila 40 derece arasında gidip geldiğini yazdı. Çiftin görüntüleri sosyal medyada da paylaşılırken, söz konusu anlara dünyanın her yerinden binlerce yorum geldi. Bazı kullanıcılar, çiftin hareketinin toplumsal ahlaka aykırı olduğunu savundu.

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Birmingham, England, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çevredekileri umursamayan çift, çok katlı otoparkta cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika


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