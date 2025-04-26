Çin-ABD Ticaret İlişkilerinde Gerginlik Artıyor - Son Dakika
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Dünya

Çin-ABD Ticaret İlişkilerinde Gerginlik Artıyor

Çin-ABD Ticaret İlişkilerinde Gerginlik Artıyor

Çin, ABD ile tarife müzakereleri olmadığını ve baskının ilişkileri geliştirmeyeceğini açıkladı.

26.04.2025 15:40
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ÇİN'in Washington Büyükelçiliği, Çin ile ABD arasında tarifeler konusunda herhangi bir istişare ya da müzakerenin yapılmadığını ve bir uzlaşmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, tarife savaşını başlatan tarafın ABD olduğu vurgulanarak, "ABD, gerçekten sorunları diyalog ve müzakereyle çözmek istiyorsa derhal yanlışından dönmeli, tehdit ve şantaja son vermeli. Çin'e yönelik tek taraflı ek gümrük vergilerini tamamen kaldırmalı ve Çin ile eşitlik, saygı ve karşılıklı yarar temelinde diyalog kurmalıdır" denildi.

Açıklamada, kazan-kazan iş birliğinin yeni dönemde Çin ve ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için doğru yöntem olduğu belirtilerek, "Bir yandan Çin ile uzlaşmak istediğini söylemek, diğer yandan Çin'e sürekli baskı uygulamak ilişkileri geliştirmek için ne doğru bir yöntemdir ne de işe yarayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin-ABD Ticaret İlişkilerinde Gerginlik Artıyor - Son Dakika

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