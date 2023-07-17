Çin'de 25 çocuğu zehirleyen kadın öğretmen idam edildi - Son Dakika
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Çin'de 25 çocuğu zehirleyen kadın öğretmen idam edildi

17.07.2023 12:14

Çin'de bir anaokulu öğretmeni, meslektaşıyla yaşadığı tartışma sonucunda intikam almak amacıyla çocukların yulaf lapasını zehirlemiş ve 25 çocuğun ölümüne sebep olmuştur. 39 yaşındaki öğretmen Wang Yun, tutuklandıktan sonra idam cezasına çarptırılmıştır. Öğretmenin, meslektaşının öğrencilerinin kahvaltısına sodyum nitrit koyduğu iddia edilmektedir. İdam cezası veren mahkeme, öğretmenin anlaşmazlık yaşadığı meslektaşıyla tartıştıktan sonra bu eylemi gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Bu olay, Çin'deki anaokullarında yaşanan ölüm veya şiddet olaylarından biridir.

2019'da Çin'de 25 çocuğu zehirleyen anaokulu öğretmeni, idam edildi. Öğretmen, meslektaşıyla yaşadığı bir tartışma sonucunda 'intikam' almak amacıyla çocukların yulaf lapasını zehir koymuştu.

MESLEKTAŞINDAN İNTİKAM ALMAK İÇİN ZEHİRLEDİ

39 yaşındaki Wang Yun, 4 yıl önce Jiaozuo'daki Mengmeng Anaokulu'nda okuyan öğrencileri zehirledikten sonra tutuklanmış ve daha sonra idam cezasına çarptırılmıştı. Wang, meslektaşıyla tartıştıktan sonra intikam almak için meslektaşının öğrencilerinin kahvaltısına sodyum nitrit koyduğu iddia edildi. Öğretmen, ölüm cezasına itiraz etmiş ancak başarılı olamamıştı. Cezası, 2020 Eylül ayında ilk kez Jiaozuo şehri ara halk mahkemesi tarafından verilmişti.

İdam cezası veren mahkeme şu ifadeyi kullandı;

Wang, 2019 Mart'ta 'öğrenci yönetimi konularında' meslektaşı Sun ile anlaşmazlığa düştükten sonra sodyum nitrit satın alıp öğrencilerin yemeğinin içine koydu. Ertesi sabah, yemek koruyucu olarak kullanılan ancak aşırı maruz kalındığında toksik ve potansiyel olarak ölümcül olabilen bu kimyasal bileşiği kullanarak öğrencilerin ölümüne sebep oldu.

23 çocuğun kahvaltılarını yedikten sonra kusmaya ve bayılmaya başlamasından sonra polis 27 Mart 2019'da Wang'ın öğrencileri zehirlediği iddiası üzerine bir soruşturma başlattı. Yetkililer daha sonra toplamda 25 çocuğun, Çin'i sarsan ve küresel manşetlere taşınan bu olayda zehirlendiğini tespit etti.

Çin'de 25 çocuğu zehirleyen kadın öğretmen idam edildi
Çin'de 25 çocuğu zehirleyen kadın öğretmen idam edildi
Çin'de 25 çocuğu zehirleyen kadın öğretmen idam edildi
Çin'de 25 çocuğu zehirleyen kadın öğretmen idam edildi
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Son Dakika Dünya Çin'de 25 çocuğu zehirleyen kadın öğretmen idam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de 25 çocuğu zehirleyen kadın öğretmen idam edildi - Son Dakika
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