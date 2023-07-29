Çin'de Doksuri Tayfunu Karaya Ulaştı - Son Dakika
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Çin'de Doksuri Tayfunu Karaya Ulaştı

29.07.2023 10:43

Bu yıl içinde görülen beşinci tayfun olan Doksuri Tayfunu, Cuma sabahı Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde karaya ulaşırken beraberinde kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur getirdi. Tayfun, Cuma günü sabah 09.55 sularında Jinjiang Şehri'nin kıyı bölgelerine indi ve tayfunun merkezinin yakınlarında saniyede 50 metreye varan rüzgarlar getirdi. Çin'in ulusal gözlemevi, tayfun için dört kademeli uyarı sistemindeki en şiddetli uyarı olan kırmızı alarmı yeniledi. Doksuri Tayfunu'nun kuzeybatıya doğru ilerlemesi ve şiddetinin giderek azalması bekleniyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Bu yıl içinde görülen beşinci tayfun olan Doksuri Tayfunu, Cuma sabahı Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde karaya ulaşırken beraberinde kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur getirdi.

Tayfun, Cuma günü sabah 09.55 sularında Jinjiang Şehri'nin kıyı bölgelerine indi ve tayfunun merkezinin yakınlarında saniyede 50 metreye varan rüzgarlar getirdi.

Çin'in ulusal gözlemevi, tayfun için dört kademeli uyarı sistemindeki en şiddetli uyarı olan kırmızı alarmı yeniledi.

Doksuri Tayfunu'nun kuzeybatıya doğru ilerlemesi ve şiddetinin giderek azalması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Dünya, Son Dakika

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