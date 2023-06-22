Çin'de restoranda patlama yaşandı: 31 ölü - Son Dakika
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Çin'de restoranda patlama yaşandı: 31 ölü

22.06.2023 10:23

Çin'in Yinchuan kentinde bir restoranda meydana gelen patlamada 31 kişi hayatını kaybetti. Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan kentindeki bir restoranda kırılan vanadan sızan gazın neden olduğu patlamada, aralarında lise öğrencilerinin bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Restoranın sahibinin de aralarında bulunduğu 9 kişi olayla ilgili gözaltına alındı.

Çin'de Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan kentindeki bir restoranda dün yerel saatle 20.40 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada, aralarında lise öğrencilerinin bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kırılan vanadan sızan gaz patlamaya neden oldu.

KIRILAN VANADAN SIZAN GAZ NEDEN OLDU

Restoran çalışanlarının olaydan yaklaşık bir saat önce kırılan vanadan sızan gazın kokusunu aldığı ve bunun üzerine vana değiştirilirken patlamanın yaşandığı ifade edildi. Restoranın sahibinin de aralarında bulunduğu 9 kişi olayla ilgili gözaltına alındı.

"OLAYLA BAĞLANTILI KİŞİLER YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 31 kişinin öldüğü patlamanın ardından yaralıların tedavisi için seferber olunması talimatını verdi. Xi, kazanın nedeninin mümkün olan en kısa sürede belirlenmesini ve olayla ilişkili kişilerin yargı önünde hesap vermesini istedi. İlgili birimlerin iş güvenliğini artırmak için çalışması gerektiğini belirten Xi Jinping, her türlü risk ve gizli tehlikenin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya Çin'de restoranda patlama yaşandı: 31 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de restoranda patlama yaşandı: 31 ölü - Son Dakika
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