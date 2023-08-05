Çin'de sel: 10 ölü, 18 kayıp - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de sel: 10 ölü, 18 kayıp

05.08.2023 19:46

Çin'in Hebei eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu. Sel felaketinde şehrin altyapısı hasar gördü ve yaklaşık 600 bin kişi risk altında. Tahliye çalışmaları devam ederken, sel sularını temizleme çalışmaları da sürüyor.

- Çin'de sel: 10 ölü, 18 kayıp

HUBEİ - Çin'in Hebei eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi kayboldu.

Çin'in kuzey kesiminde yer alan Hebei eyaletindeki Boading şehrinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Yetkililer şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şehrin altyapısının hasar gördüğü sel felaketinde 18 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yaklaşık 600 bin kişinin risk altında olduğu bölgede tahliye çalışmalarına başlandı. Sel sularını temizleme çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan ülkede Doksuri Tayfunu'nun etkisiyle görülen şiddetli yağışların son 140 yılın en şiddetli yağışı olduğu açıklanmıştı. Çin Hava Durumu Ajansı, halka "jeolojik riskler" konusunda uyararak kırmızı alarm vermişti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de sel: 10 ölü, 18 kayıp - Son Dakika


Son Dakika
20:30 Manchester United, Altay Bayındır'a resmi teklif yaptı
20:26 Bomba iddia! Altay Bayındır, Manchester United'a cevap vermedi
19:33 Samsun'da 15 yaşındaki genç okul bahçesinde ölü bulundu
19:31 Samsun'da 15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
18:43 Sahalara yeniden inan Kılıçdaroğlu, elindeki Türk parasıyla vatandaşlara seslendi: Asıl zammı seçimden sonra göreceksiniz
18:39 Kılıçdaroğlu, elindeki 200 TL'lik banknotla vatandaşlara seslendi: Asıl zammı yerel seçimlerden sonra göreceksiniz
18:33 Gianluigi Buffon, İtalya Milli Takımı'nda Genel Koordinatörlük Görevine Getirildi
18:29 Futbolu bırakan Buffon, İtalya Milli Takımı'nda genel koordinatör oldu
18:21 Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi ile transfer görüşmelerini tamamlıyor
18:17 Dananın kuyruğu kopuyor! Fenerbahçe, Ekambi için son kez masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2023 21:11:16. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de sel: 10 ölü, 18 kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement