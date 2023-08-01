Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 20 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 20 Kişi Hayatını Kaybetti

01.08.2023 17:57

Çin'in başkenti Pekin ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 27 kişinin arandığı bildirildi. Şiddetli yağışlar, Pekin ve çevresinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sel ve afetlerde kaybolan veya mahsur kalan kişiler için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında her türlü çabanın gösterilmesi ve 'zayiatın olabildiğince en aza indirilmesi' talimatı verdi.

Çin'in başkenti Pekin ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışlar nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 27 kişinin arandığı bildirildi.

HAVAALANINI SU BASTI

Pekin'de 4 yıl önce açılan Pekin-Daxin havaalanından gelen son görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde pistlerin sulara gömüldüğü görüldü.

Pekin'de 4 yıl önce açılan havaalanını su bastı

20 ÖLÜ, 27 KAYIP

Pekin Şehir Yönetimince yapılan açıklamada, başkentin çeşitli bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan 2 kişi dahil 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Kayıp 27 kişiden 4'ünün Fangşan'daki bir köyde arama kurtarma çalışması yürüten "Blue Sky" kurtarma ekibinin üyeleri olduğu, diğerlerinin kimlik tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle Hıbei bölgesinde de 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

500 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çin Küresel Televizyon Ağının haberine göre, olumsuz hava koşullarından şimdiye kadar 540 bin 703'ten fazla kişi etkilendi, yaklaşık 847 bin 400 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Xinhua haber ajansına göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sel ve afetlerde kaybolan veya mahsur kalan kişiler için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında her türlü çabanın gösterilmesi ve "zayiatın olabildiğince en aza indirilmesi" talimatı verdi.

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 20 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 20 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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