Çin'deki Hayvanat Bahçesinde 'İnsan Ayı' İddialarına Yanıt: Gerçek Ayılar - Son Dakika
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Çin'deki Hayvanat Bahçesinde 'İnsan Ayı' İddialarına Yanıt: Gerçek Ayılar

01.08.2023 15:09

Çin'deki bir hayvanat bahçesinde bir ayının arka ayaklarının üzerinde durduğu ve meraklı bakışlarla ziyaretçilere baktığı video viral olduktan sonra, insanlar ayının aslında ayık kostümü giydirilmiş bir insan olduğunu iddia etti. Hayvanat bahçesi yetkilileri ise bu iddiaları yalanladı ve Malezya'dan gelen ayıların gerçek olduğunu belirtti. Ayrıca, peluş bir kıyafet içindeki bir insanın yazın yüksek sıcaklıklarda hayatta kalamayacağını söyledi. Dünyanın en küçük ayıları olan malezya ayıları, yalnızca büyük bir köpeğin boyutlarındadır.

Çin'deki bir hayvanat bahçesinde bir ayının arka ayaklarının üzerinde durduğu görüntü yankı uyandırdı. Ayının meraklı gözlerle ziyaretçilere baktığı video viral olurken, ayının aslında kostüm giydirilmiş bir insan olduğu iddia edildi. Yetkililer bir açıklama yaparak böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve ayının diğer ayılardan daha küçük olduğunu söyledi.

Çin'deki Hayvanat Bahçesinden 'İnsan Ayı' İddialarına Yanıt: Gerçek Ayılar

"FARKLI BİR GÖRÜNÜŞE SAHİP"

Yetkililer; Malezya'dan gelen ayıların diğer ayılardan daha küçük olduklarını ve farklı bir görünüşe sahip olduklarını, ancak tamamen gerçek olduklarını belirtmek zorunda kaldı.

Çin'deki Hayvanat Bahçesinden 'İnsan Ayı' İddialarına Yanıt: Gerçek Ayılar

"İNSAN PELUŞ KIYAFETLE BU SICAK HAVADA DAYANAMAZ"

Yetkililer ayrıca, peluş bir kıyafet içindeki bir insanın yazın 100 derecenin üzerine çıkan sıcaklarda hayatta kalamayacağını söyledi. Bir sözcü, "Eğer bir kişi ayı kıyafeti giyseydi, sıcaktan dolayı dakikalar içinde yere serilecekti" dedi.

Dünyanın en küçük ayıları olan Malezya ayıları, yalnızca büyük bir köpeğin boyutlarındadır.

Çin'deki Hayvanat Bahçesinden 'İnsan Ayı' İddialarına Yanıt: Gerçek Ayılar
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Son Dakika Dünya Çin'deki Hayvanat Bahçesinde 'İnsan Ayı' İddialarına Yanıt: Gerçek Ayılar - Son Dakika


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