Çin\'deki Sel Afetinde 38 Ölü

ÇİN'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve afetler nedeniyle 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in başkenti Pekin'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve afetler sebebiyle Miyun bölgesinde 28, Yançıng bölgesinde 2 kişi, komşu Hebei eyaletinde ise 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Şiddetli sağanak nedeniyle kara yollarında hasar oluştuğu, bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı.

Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve şu ana kadar 80 binden fazla kişinin tahliye edildiği duyuruldu.