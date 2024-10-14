Çin, Tayvan Çevresinde Askeri Tatbikata Başladı

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ÇİN, Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin ilk 'Ulusal Gün' konuşmasından 4 gün sonra, Ada ve çevresini kuşatan askeri tatbikata başladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin ordusunun, Tayvan Boğazı ile Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri çevresinde askeri tatbikata başladığı bildirildi. Komutanlık Sözcüsü Li Şi, 'Müşterek Kılıç-2024B' adı verilen tatbikata, kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığını, uçak ve gemilerin 'birçok yönden Ada'ya yaklaşacağını ve müşterek saldırılar icra edeceğini' kaydetti.

Li, tatbikatın, gerçek muharebe kabiliyetlerini sınamayı amaçladığını, müşterek deniz-hava muharebe hazırlık devriyesi, deniz ve kara hedeflerine saldırılar ile muharebe alanının kapsamlı kontrolünü ele geçirmeye odaklanacağını belirtti.

Tatbikatın, ulusal güvenliği ve birliği korumak için meşru ve gerekli bir eylem olduğunu söyleyen Li, bunun, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan unsurlara karşı güçlü bir caydırıcı olacağını ifade etti.