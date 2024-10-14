Çin, Tayvan Çevresinde Askeri Tatbikata Başladı - Son Dakika
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Dünya

Çin, Tayvan Çevresinde Askeri Tatbikata Başladı

Çin, Tayvan liderinin konuşmasından sonra Ada çevresinde askeri tatbikat gerçekleştiriyor.

14.10.2024 10:06
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ÇİN, Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin ilk 'Ulusal Gün' konuşmasından 4 gün sonra, Ada ve çevresini kuşatan askeri tatbikata başladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin ordusunun, Tayvan Boğazı ile Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri çevresinde askeri tatbikata başladığı bildirildi. Komutanlık Sözcüsü Li Şi, 'Müşterek Kılıç-2024B' adı verilen tatbikata, kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığını, uçak ve gemilerin 'birçok yönden Ada'ya yaklaşacağını ve müşterek saldırılar icra edeceğini' kaydetti.

Li, tatbikatın, gerçek muharebe kabiliyetlerini sınamayı amaçladığını, müşterek deniz-hava muharebe hazırlık devriyesi, deniz ve kara hedeflerine saldırılar ile muharebe alanının kapsamlı kontrolünü ele geçirmeye odaklanacağını belirtti.

Tatbikatın, ulusal güvenliği ve birliği korumak için meşru ve gerekli bir eylem olduğunu söyleyen Li, bunun, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan unsurlara karşı güçlü bir caydırıcı olacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin, Tayvan Çevresinde Askeri Tatbikata Başladı - Son Dakika

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