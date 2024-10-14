Çin ve Rusya Savunma Bakanları Görüştü

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ÇİN Savunma Bakanı Dong Jun, Pekin'de Rusya Savunma Bakanı Andrey Removich Belousov ile bir araya geldi.

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, bugün başkent Pekin'de Rusya Savunma Bakanı Andrey Removich Belousov ile görüştü. Görüşmede Dong Jun, Çin ve Rusya ordularının iki ülkenin devlet başkanlarının rehberliğinde stratejik koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Dong Jun, iş birliğinin güçlendirilmesinin ve ikili askeri ilişkilerin gelişiminin hızlandırılmasının önemine de vurgu yaptı.