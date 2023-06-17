Çinli kadın kocasını ve sevgilisini arabada yakalayınca saçından tutarak darp etti

Çin'in Hebei eyaletine bağlı Xuejiagou bölgesinde yaşanan bir olay sosyal medyada gündem yarattı. İsmi açıklanmayan Çinli bir kadın iki çocuğuyla birlikte alışveriş yapmak için markete giderken kocasının arabasını yol kenarına park etmiş halde buldu. Arabaya yaklaşıp içine bakan kadın kocası ve sevgilisini gördü.

SAÇINDAN TUTARAK ARABADAN ÇIKARDI

Gördükleri karşısında öfkelenen kadın kocasının yasak aşkının saçından tutarak arabadan çıkarttı ve sürüklemeye başladı. Olay yerinden geçenlerin müdahalesiyle öfkeli eş sonunda kocasının sevgilisini darp etmeyi bıraktı.

EVİ VE ÇOCUKLARIN VELAYETİNİ VERDİ

İhanet eden eşin boşanmayı, evini ve çocuklarının velayetini karısına vermeyi kabul ettiği belirtildi. Olay kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.