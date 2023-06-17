Çinli kadın kocasını ve sevgilisini arabada yakalayınca saçından tutarak darp etti - Son Dakika
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Çinli kadın kocasını ve sevgilisini arabada yakalayınca saçından tutarak darp etti

17.06.2023 10:10

Çin'in Hebei eyaletinde bir kadın, markete gitmek için arabayla yola çıktığında kocasının aracını yol kenarında park etmiş halde buldu ve içinde kocası ve sevgilisini gördü. Öfkelenen kadın, kocasının sevgilisini saçından tutarak arabadan çıkardı ve darp etti. Kocası boşanmayı kabul etti ve evi ile çocuklarının velayetini karısına verdi. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Çin'in Hebei eyaletine bağlı Xuejiagou bölgesinde yaşanan bir olay sosyal medyada gündem yarattı. İsmi açıklanmayan Çinli bir kadın iki çocuğuyla birlikte alışveriş yapmak için markete giderken kocasının arabasını yol kenarına park etmiş halde buldu. Arabaya yaklaşıp içine bakan kadın kocası ve sevgilisini gördü.

SAÇINDAN TUTARAK ARABADAN ÇIKARDI

Gördükleri karşısında öfkelenen kadın kocasının yasak aşkının saçından tutarak arabadan çıkarttı ve sürüklemeye başladı. Olay yerinden geçenlerin müdahalesiyle öfkeli eş sonunda kocasının sevgilisini darp etmeyi bıraktı.

EVİ VE ÇOCUKLARIN VELAYETİNİ VERDİ

İhanet eden eşin boşanmayı, evini ve çocuklarının velayetini karısına vermeyi kabul ettiği belirtildi. Olay kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

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SON DAKİKA: Çinli kadın kocasını ve sevgilisini arabada yakalayınca saçından tutarak darp etti - Son Dakika
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