"Cinsel organıma ihtiyaç duymuyorum" diyen genç, kendisini ameliyat etti - Son Dakika
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"Cinsel organıma ihtiyaç duymuyorum" diyen genç, kendisini ameliyat etti

14.05.2022 11:07

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Trent Gates adlı genç cinsel organına ihtiyaç duymadığını belirterek, kendi başına cinsiyet değiştirme ameliyatı yaptı. Yarasına alkolle pansuman yaptıktan sonra hastaneye giden Gates, pişman olmadığını dile getirdi.

ABD'nin Washington eyaletinde ikamet eden Trent Gates isimli gencin yaptıkları, duyanların kanını dondurdu. 23 yaşındaki genç, cinsel organına ihtiyaç duymadığını belirterek tek başına kesme işlemi uyguladı.

ÖNCE PENİSİNİ KESTİ

Gates ilk olarak Washington'daki evinde penisini kestikten sonra yarasına alkol koyarak enfeksiyon kapmasını engelledi. Ardından da hastaneye gitti. Ancak Gates'in akılalmazlıkları bununla da sınırlı kalmadı.

İKİNCİ AMELİYAT YUMURTALIKLARA

Cinsiyet değiştirmeyi aklına koyan Gates, bu sefer de Kuzey Karolina'daki bir otel odasında yumurtalıklarını kesti. Tek başına gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında yorum da yapan Gates, "Gerçekten bu yaptıklarım o kadar acı verici değildi" ifadelerini kullandı.

'Cinsel organım lazım değildi' diyerek kendi başına cinsiyet değiştirme ameliyatı yaptı

"DAHA MUTLU HİSSEDİYORUM"

Gates ayrıca yaptıklarından pişman olmadığını dile getirerek, "Asıl isteğim erkek ve kadın olmak değil, arada kalmak. Şu anda kendimi daha mutlu hissediyorum" dedi.

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