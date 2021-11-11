Crew 3 astronotları uzaya gönderildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), SpaceX Crew-3 astronotlarının, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatıldığını duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, SpaceX Falcon 9 roketinin, ISS'te 6 aylık bir göreve başlamak üzere içinde NASA astronotları Raja Chari, Tom Marshburn, Kayla Barron ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Matthias Maurer'in bulunduğu Crew Dragon Endurance uzay aracını fırlattığı belirtildi. Açıklamada, "Crew-3 astronotları, uzay istasyonunda malzeme bilimi, sağlık teknolojileri ve bitki bilimi gibi alanlarda yeni ve heyecan verici bilimsel araştırmalar yürüterek, düşük Dünya yörüngesinin ötesinde insan keşiflerine hazırlanmak ve Dünya'daki hayata fayda sağlamak için yaklaşık altı ay geçirecekler" denildi.

Crew 2 astronotları 2 gün önce 199 günlük görevden sonra Dünya'ya geri dönmüştü. ISS'teki görevini tamamlayan astronotlar, Florida eyaleti açıklarında Meksika Körfezi'ne Crew Dragon Endeavour uzay aracıyla güvenli bir şekilde inmişti.