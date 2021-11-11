Üye Girişi
Crew 3 astronotları uzaya gönderildi - Son Dakika

Crew 3 astronotları uzaya gönderildi

11.11.2021 10:14

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), SpaceX Crew-3 astronotlarının, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatıldığını duyurdu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), SpaceX Crew-3 astronotlarının, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatıldığını duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, SpaceX Falcon 9 roketinin, ISS'te 6 aylık bir göreve başlamak üzere içinde NASA astronotları Raja Chari, Tom Marshburn, Kayla Barron ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Matthias Maurer'in bulunduğu Crew Dragon Endurance uzay aracını fırlattığı belirtildi. Açıklamada, "Crew-3 astronotları, uzay istasyonunda malzeme bilimi, sağlık teknolojileri ve bitki bilimi gibi alanlarda yeni ve heyecan verici bilimsel araştırmalar yürüterek, düşük Dünya yörüngesinin ötesinde insan keşiflerine hazırlanmak ve Dünya'daki hayata fayda sağlamak için yaklaşık altı ay geçirecekler" denildi.

Crew 2 astronotları 2 gün önce 199 günlük görevden sonra Dünya'ya geri dönmüştü. ISS'teki görevini tamamlayan astronotlar, Florida eyaleti açıklarında Meksika Körfezi'ne Crew Dragon Endeavour uzay aracıyla güvenli bir şekilde inmişti.


Crew 3 astronotları uzaya gönderildi
Crew 3 astronotları uzaya gönderildi
Crew 3 astronotları uzaya gönderildi
Crew 3 astronotları uzaya gönderildi

Uluslararası Uzay İstasyonu, Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, Uzay, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Crew 3 astronotları uzaya gönderildi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi 10:18 Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi Baba ve 8 yaşındaki oğlunun acı sonu! 10:10 Baba ve 8 yaşındaki oğlunun acı sonu! Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor 10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor
Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı 09:43 Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, yüz felci geçirdi 09:22 Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, yüz felci geçirdi Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi 09:04 Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi
Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi 08:20 Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı 07:19 EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı

Son Dakika Haberleri
10:18 Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi
10:16 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları
10:06 Meteoroloji uyardı! Ağrı ve Hakkari çevresinde yoğun kar, İç Anadolu ve Karadeniz'de buzlanma ile don olayına dikkat
10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor
09:54 Minibüs ile otomobil çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü öldü, 5 kişi yaralandı
09:52 Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma
09:45 Son Dakika! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
09:43 Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı
09:35 Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor
09:21 Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, yüz felci geçirdi
Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi         
10:20
Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki magazin olayları         
10:17
Meteoroloji uyardı! Ağrı ve Hakkari çevresinde yoğun kar, İç Anadolu ve Karadeniz'de buzlanma ile don olayına dikkat Meteoroloji uyardı! Ağrı ve Hakkari çevresinde yoğun kar, İç Anadolu ve Karadeniz'de buzlanma ile don olayına dikkat         
10:07
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum         
07:21
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti         
22:53
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 10:24:14. #1.11#
SON DAKİKA: Crew 3 astronotları uzaya gönderildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement