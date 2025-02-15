Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Münih Güvenlik Konferansı'na Katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Münih Güvenlik Konferansı'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Münih Güvenlik Konferansı\'na Katıldı

CUMHURBAŞKANI Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, 61'incisi düzenlenen ve transatlantik dünyanın önde gelen dış politika ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiren Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı.

15.02.2025 15:45  Güncelleme: 15:46
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CUMHURBAŞKANI Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, 61'incisi düzenlenen ve transatlantik dünyanın önde gelen dış politika ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiren Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta ilk günden beri Rusya'nın masada olmadan yapılacak bir müzakerenin bir sonuç elde edemeyeceğini savunduğunu hatırlatarak,"Şu anda Türkiye'nin tezlerinin ne kadar doğru olduğu tekrar ortaya konmuş oldu. Bu noktada biz de çabalarımıza, müzakerelerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Ukrayna'da devam eden savaşın, Orta Doğu'daki durumun ve İsrail- Filistin arasındaki ateşkesin devam edip etmeyeceğinin konferansta masaya yatırıldığını anlatan Kılıç, konferansta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bölgesel ve küresel sorunların çözümünde müdahalesi ve desteğinden bahsedildiğini bildirdi.

Kılıç konferansta, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in ileriki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladığını hatırlatarak, "Burada konuşulan konulardan birisi de oydu. Dolayısıyla çok hızlı bir dönemden geçiyoruz. Burada hem üst makamlar olarak görüşmeler oluyor ve hem de yan görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bir takım kulis istişareleri, görüşmeleri ve birçok tabi yıl içerisinde telefonda görüştüğünüz, sürekli temas halinde olduğunuz ama yüz yüze görüşmeler yapamadığınız müttefiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla görüşme imkanı oluyor" ifadelerini kullandı.

ABD'de Donald Trump yönetiminin Avrupa olmadan Ukrayna'da barış için Rusya ile müzakereler yürütmesi konusunda ise Kılıç,"Artık bugünlerde çok hızlı gelişen bir takım fikirlerin, düşüncelerin ortaya konduğu ama sonra onların üzerinde müzakere yapıldığı bir zamandan, ortamdan geçiyoruz. Aslında konunun pek de öyle olmadığı ama Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin düşünüldü. Zaten bunun da yapılması taraflarca da dile getirildi. Yoğun bir dinamik müzakere süreci ve diplomasi sürecinden geçiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç açıklamasında ayrıca, "Dile getirdiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da savaşın ilk günlerinden itibaren Ukrayna ve Rusya arasında bir ateşkesin sağlanması için, sürdürülebilir ve adil bir barışın meydana gelmesi için hep ortada olarak devreye girdi. Barışın kaybedeni olmaz bakış açısıyla biz sürekli Türkiye Cumhuriyeti olarak bu noktada çalışmamızı yaptık. Biraz evvelki görüşmelerin bazılarında ve açık hitaplarda Rusya'yla görüşmenin gerekliliğine vurgu yapıldı. Bu görüş neredeyse her görüşmede dile getiriliyor ve açıkça dillendiriliyor. Bizim ilk günden itibaren söylediğimiz, Rusya'nın masada olmadan yapılacak bir müzakerenin, bir çalışmadan sürdürülebilir bir sonuç elde edemeyeceği yönünde. Şu anda Türkiye'nin tezlerinin ne kadar doğru olduğu tekrar ortaya konmuş olduk. Bu noktada biz de çabalarımıza, müzakerelerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ümit ediyorum ki bu çalışmalar neticesinde, kısa süre içerisinde savaşların sona erdiği ve insanların hayatının normale geçtiği sürdürülebilir adil bir barışın artık ulaşılabilir olacağı noktada ortak bir mutabakata varılmış olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Politika, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Münih Güvenlik Konferansı'na Katıldı - Son Dakika

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