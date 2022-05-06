Dang humması: Fildişi Sahili'nde salgın ilan edildi - Son Dakika
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Dang humması: Fildişi Sahili'nde salgın ilan edildi

06.05.2022 10:18

Fildişi Sahili'nde 1 kişinin ölümü sonrası dang humması salgını ilan edildi ve hükümetten yapılan açıklamada, ülkede 12 dang humması vakasına rastlandığı bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Fildişi Sahili'nde hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ülkede 12 dang humması vakasına rastlandığı ve salgın ilan edildiği duyuruldu.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği salgınla mücadelede gerekli tüm önlemlerin alınacağı kaydedildi. Fildişi Sahili'nde en son 2019'da ilan edilen dang humması salgınında 2 kişi yaşamını yitirmişti.

SİVRİSİNEKLERDEN BULAŞIYOR

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor. Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

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Fildişi Sahili, Batı Afrika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Dang humması: Fildişi Sahili'nde salgın ilan edildi - Son Dakika


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