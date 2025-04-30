Danimarka\'da Kontrolden Çıkan Araç Kazası

DANİMARKA'da kontrolden çıkan aracın kalabalığın arasına girmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta kontrolden çıkan araç kalabalığın arasında girdi. Polis, olayda 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, kazanın yaşlı bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.
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