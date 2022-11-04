Dans görüntüleri başını belaya sokmuştu! Görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle şikayet edilen Finlandiya Başbakanı Marin hakkında karar verildi - Son Dakika
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Dans görüntüleri başını belaya sokmuştu! Görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle şikayet edilen Finlandiya Başbakanı Marin hakkında karar verildi

04.11.2022 19:02

Katıldığı bir partide arkadaşlarıyla dans eden ve arka planda başka insanlar tarafından "kokain" diye seslenilmesi sonucu görevini kötüye kullanmaktan şikayet edilen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, şikayetlerden aklandı.

Finlandiya sivil ombudsmanı, alınan şikayetlerin Marin'in herhangi bir resmi görevi tehlikeye attığını kanıtlamadığını belirterek, Marin'in başbakan olarak görevlerini ihmal etmediği sonucuna vardı. Başbakan'ın boş zaman etkinliklerinin ahlaki ve sosyal boyutlarının Parlamento içerisinde çözülmesi gereken bir mesele olduğu belirtildi.

ARKA PLANDAKİLER "KOKAİN" DİYE BAĞIRIYORDU

Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil ünlü Fin simalarla eğlendiğini gösteren videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı. Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla "çılgınca" dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.

Görüntüleri büyük tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin tamamen aklandı

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLMUŞTU

Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisi'nden Fin Milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter'dan Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı. Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirmiş, bazıları ise bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

Görüntüleri büyük tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin tamamen aklandı

TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Başbakan Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıklamıştı. Arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirten Marin, yasa dışı bir şey yapmadığını söylemişti. Marin'in, 19 Ağustos'ta yaptırdığı uyuşturucu testinin sonucu negatif çıkmıştı.

Görüntüleri büyük tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin tamamen aklandı

KADINLARDAN DESTEK GELMİŞTİ

Bu arada, Finlandiyalı kadınlar dans ederken ve parti yaparken çektikleri videolarını sosyal medya hesapları üzerinden "Sanna ile dayanışma" etiketiyle paylaşarak Marin'e destek olmuştu.

Öte yandan Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için de eleştirilerin hedefi olmuştu.

Kaynak: AA
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