Debby Kasırgası\'ndan etkilenenlere yardım için 3 bin ulusal muhafız göreve çağrıldı

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ABD'nin Florida eyaletinde etkisini gösteren Debby Kasırgası'ndan etkilenenlere destek için 3 bin ulusal muhafız göreve çağırıldı.

Florida Valiliği, eyalette etkisini gösteren Debby Kasırgası'ndan etkilenen halka destek için 3 bin ulusal muhafızı göreve çağırdı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Florida Ulusal Muhafızları Debby Kasırgasından etkilenen eyalet sakinlerine yardım ediyor. Florida'nın kuzey merkezindeki Suwannee County'de, Muhafızların 868. Mühendis Bölüğüne bağlı askerler, fırtınanın yol açtığı sel felaketi sonrasında bölge sakinlerinin güvenli bir yere ulaşmalarına yardımcı olmak üzere kurtarma operasyonları gerçekleştirdi. Florida valisi 1 Ağustos'ta Ulusal Muhafız asker ve havacılarına Debby'ye müdahale için hazırlık yapmaları emrini verdi; 3,000'den fazla asker aktif hale getirildi" denildi.