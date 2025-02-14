Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Katar\'da Resmi Temaslarda Bulundu

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DENİZ Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hasan Al Sulaiti ile bir araya geldi.

Katar'da resmi temaslara devam eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hasan Al Sulaiti ile bir araya geldi. Her iki Komutan, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından TCG KUŞADASI karakol gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mili Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini desteklemek ve icra edilecek müşterek eğitim, tatbikatlar ile bölgesel ve küresel barışa katkı sağlaması amacıyla bölgede görev yapmaya devam ediyor. 28 Nisan 2016 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait TCG KUŞADASI ve TCG KUMKALE karakol gemileri de 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren bölgede görev yapıyor" ifadeleri kullanıldı.