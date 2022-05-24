Depp-Heard davasında son hafta: Kate Moss neden ifadeye çağrıldı? - Son Dakika
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BBC

Depp-Heard davasında son hafta: Kate Moss neden ifadeye çağrıldı?

24.05.2022 15:17
Depp-Heard davasında son hafta: Kate Moss neden ifadeye çağrıldı?

Canlı yayında ortaya atılan iddialar ve birbirini dava eden iki ismin büyüklüğü milyonlarca takipçiyi, Heard-Depp duruşmalarına kilitledi.

Canlı yayında ortaya atılan iddialar ve birbirini dava eden iki ismin büyüklüğü, milyonlarca takipçiyi Amber Heard-Johnny Depp duruşmalarına kilitledi. 50 milyon dolarlık iftira davasında artık son ifadeler veriliyor.

Altıncı haftasına giren davada, Çarşamba günü önemli bir isim tanık sandalyesine çıkacak.

Johnny Depp'in eski sevgilisi Kate Moss davada ifade verecek.

Moss'un ifadeye çağrılma süreci, Heard'ün bir "dedikoduyu" mahkemede dile getirmesine dayanıyor.

Amber Heard, ünlü model Moss'un Depp ile olan ilişkisi sırasında fiziksel şiddete uğradığını duyduğunu söyledi ve bunu mahkemede "Öyle bir dedikodu duydum, çok büyük bir dedikodu" diyerek ifade etti.

Depp'in hukukçulardan oluşan takımı bu ifadeyi kendi lehlerine kullanmak amacında.

Moss'u ifadeye çağırarak, Heard'ün tanıklıklarının güvenilir olmadığını kanıtlamak amacındalar.

6. hafta nasıl başladı?

Duruşmaların son haftasında Johnny Depp'in de bir kez daha ifade vermeye çağırılabileceği belirtiliyordu. Ancak Heard'ün avukatları stratejik bir u dönüşü yaparak bu kararlarından vazgeçti.

Haftanın ilk duruşmasında Heard'ün uzman tanıkları, Depp'in avukatları tarafından çapraz sorguya alındı.

Psikolog David Spiegel ve el cerrahi uzmanı Doktor Richard Moore iki tarafın avukatlarının sorularını yanıtladı.

Cerrah Moore, Avustralya'daki bir tartışma sırasında Depp'in parmağının ciddi şekilde kesildiği kavgayla ilgili değerlendirme yaptı.

Depp, eski eşinin kendisine votka şişesi fırlattığını ve parmağının bu yüzden kesildiğini iddia ediyordu. Doktor, bu yaranın şişe çarpması ile değil elin kapıya sıkışması yoluyla oluştuğunu savundu.

Ancak çapraz sorgu sırasında Depp'in avukatları doktora önceden alınan yeminli ifadesini hatırlattı ve "Her ihmal sonucu bu yara olmuş olabilir" deyip demediğini sordu. Doktor bunu söylediğini kabul etti.

Aynı şekilde Doktor Moore, değerlendirmesinin ifadeler üzerinden gerçekleştiğini, Depp'i muayene etmediğini kabul etti.

Depp'in savunma ekibi kavgaya ait bazıları kan içeren fotoğrafları da duruşmanın bu noktasında gösterdi.

Psikolog David Spiegel de Depp'in "madde bağımlılığı ve partnerine şiddet uygulayan birinin davranış" kalıbı içinde olduğunu savundu.

Depp'in avukatları da Spiegel'ı Depp'i muayene etmeden bu değerlendirmeye varması üzerinden sıkıştırdı.

6,8 milyar görüntüleme

Bu hafta ifade süreci sonlanacak olan davada cinsel şiddet dahil birçok iddia dile getirildi.

Heard, özetle Depp'i uyuşturucu ve alkol etkisi altındayken kendisine cinsel ve fiziki şiddet uygulamakla suçluyor.

Bu suçlamaların, kıskançlıkla da ilgili olduğu ve evliliklerinin başlangıcına kadar gittiğini savunuyor.

Depp ise Heard tarafından psikolojik ve fiziki şiddete uğrayanın kendisi olduğunu iddia ediyor.

Sosyal medya büyük oranda Depp'in yanında saf tutmuş durumda.

TikTok'ta #IStandWithAmberHeard (Amber Heard'ün yanındayım etiketi 2.4 milyon görüntüleme alırken, #JusticeForJohnnyDepp (Johnny Depp için adalet etiketi 6,8 milyar görüntüleme aldı.

Depp, Heard'ün kendisi hakkında yazdığı bir makalede kullandığı ifadeler nedeniyle dava açtı. Ünlü aktör bu makale yüzünden oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini savunuyor.

36 yaşındaki Heard, bu yazıda kendisini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımlıyordu.

Depp, 2018 tarihli makalede ismi geçmese de bu yazı sonrası itibar kaybına uğradığını iddia etti ve eski eşinden 50 milyon dolar istedi.

Depp-Heard davasında son hafta: Kate Moss neden ifadeye çağrıldı?
Depp-Heard davasında son hafta: Kate Moss neden ifadeye çağrıldı?
Depp-Heard davasında son hafta: Kate Moss neden ifadeye çağrıldı?
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Johnny Depp Amber Heard davasında tekrar ifade verecek Johnny Depp Amber Heard davasında tekrar ifade verecek
Kaynak: BBC

Amber Heard, Johnny Depp, Kate Moss, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Depp-Heard davasında son hafta: Kate Moss neden ifadeye çağrıldı? - Son Dakika

BBC

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