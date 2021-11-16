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Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak - Son Dakika

Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak

16.11.2021 16:58
Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak

NASA, 2016 yılında tespit edilen ve bu hafta Dünya yörüngesine girmesi beklenen dev asteroidle ilgili detayları paylaştı. Asteroit bu hafta kontrol altına alınamaz ya da parçalanmazsa 2024 yılında Dünya'ya çarpacak.

Bilim insanları asteroit tehlikesini artık eskiye nazaran çok daha ciddi boyutlarda değerlendiriyor. Genelde bilim kurgu filmlerine konu olan asteroitler hiç olmadığı kadar tehlikeli bir hal aldı. NASA'dan bilim insanları 2016 yılında tespit edilen ve bu hafta dünya yörüngesine girecek olan asteroitle ilgili ürkütücü bilgiler verdi.

ENGELLENMESİ GEREKİYOR

2016 JG12 adlı asteroidin Dünya için tehdit oluşturmaması adına çalışmalar başladı ancak bu o kadar da kolay değil. Bilim insanları, dönme dolap büyüklüğündeki asteroidin dünya yörüngesine girmeden parçalanacağı tahmin ediyor. Eğer bu parçalanma gerçekleşmezse asıl tehdit o zaman doğacak.

2024'TE DÜNYA'YA ÇARPACAK

Çünkü asteroit Dünya yörüngesinde parçalanmazsa Dünya'ya çarpacak. Bilim insanları bu çarpmanın tarihini de açıkladı. 2024 yılında Dünya'ya çarpması beklenen asteroit bu tarihe kadar bilim insanlarının gözetiminde kalacak. Ancak yine de bu asteroidi gözetimde tutmak yeterli değil, dünya için tehdit oluşturmasının engellenmesi gerekiyor. Bunun ne derece gerçekleşeceği de önümüzdeki süreçte belli olacak.

Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak

NASA, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak - Son Dakika Dünya


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