DHA ve İDA işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
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DHA ve İDA işbirliği anlaşması imzaladı

11.04.2022 11:51
DHA ve İDA işbirliği anlaşması imzaladı

ile Azerbaycan Trend Uluslararası Haber Ajansı (İDA) arasında, işbirliği protokolü imzaladı.

ile Azerbaycan Trend Uluslararası Haber Ajansı (İDA) arasında, işbirliği protokolü imzaladı.

Bilgi alışverişi amacıyla işbirliğinin başlatıldığı Trend Haber Ajansı'nın Bakü'deki merkezinde yapılan törende konuşan Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayılova Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve First Lady Mehriban Aliyeva'nın Azerbaycan medyasını geliştirme çabaları sonucunda Azerbaycan medyasının gerçek anlamda büyük bir gelişme aşamasına girdiğini vurguladı.

Trend Genel Müdür Yardımcısı Rufiz Hafızoğlu ve Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Ovacık da belgenin Azerbaycan ile Türkiye arasındaki medya ilişkilerinin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını söyledi.Trend Haber Ajansı'nda etki alanını ve okuyucusunu genişletmenin bir gelenek haline geldiğini söyleyen Hafızoğlu, "Özbekistan ile daha önce bir anlaşma imzalandı. Bu işbirliği daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmanın bir yolu olacak."Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Ovacık, Trend Haber Ajansı ve DHA'nın ortaklaşa geliştireceği projelerin Türk dünyasının medya işbirliğine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

İşbirliği sözleşmesi, Trend Genel Müdür Yardımcısı Rufiz Hafızoğlu ile Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Ovacık tarafından imzalandı.


- Azerbaycan
DHA ve İDA işbirliği anlaşması imzaladı
DHA ve İDA işbirliği anlaşması imzaladı
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Mehriban Aliyeva, Azerbaycan, Bakü, DHA, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya DHA ve İDA işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika


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