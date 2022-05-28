Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna Hersek'te - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna Hersek'te

28.05.2022 22:11

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam Birliği (Riyaset) İdare Binasının açılış töreni için geldiği Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı Hüseyin Efendi Kavazoviç'i ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam Birliği (Riyaset) İdare Binasının açılış töreni için geldiği Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı Hüseyin Efendi Kavazoviç'i ziyaret etti.

Kavazoviç'in makamında gerçekleşen görüşmede konuşan Başkan Erbaş, Bosna Hersek'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bosna Hersek'in gönlünde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

'BOSNA BİZE FATİH SULTAN MEHMET'İN EMANETİ'

Bosna Hersek, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, 'Her zaman onun emanetine sahip çıkmayı bir vazife olarak addediyoruz. Bir İslam şehri içindeki eserleriyle, camileriyle, kütüphaneleriyle, minareleriyle kendisini gösterir. Bosna'da biz bunların hepsini görüyoruz elhamdülillah' dedi. Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Efendi Kavazoviç ise, ziyaretlerinden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür etti. Saraybosna'nın ilk mescidi Hünkar Camii'ni ziyaret etti

Baş imam Sadrudin Efendi İşeriç'ten cami hakkında bilgi alan Başkan Erbaş, sonrasında cami etrafında bulunan Osmanlı mezarlarını ziyaret edip, dua okudu. Ziyaretlere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Türkiye'nin Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yunus Keleş de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna Hersek'te
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna Hersek'te
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna Hersek'te
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna Hersek'te
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna Hersek'te
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna Hersek'te - Son Dakika


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