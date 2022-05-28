Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünya, İslam'ın evrensel ilkelerine her zamankinden daha fazla muhtaç - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünya, İslam'ın evrensel ilkelerine her zamankinden daha fazla muhtaç

28.05.2022 22:19
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünya, İslam'ın evrensel ilkelerine her zamankinden daha fazla muhtaç

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İslam Birliği (Riyaset) İdare Binası'nın açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Dünya, İslam'ın adalet, merhamet ve hakkaniyete dayalı evrensel ilkelerini, kardeşlik hukukunu ve müsamaha ahlakını görmeye her zamankinden daha fazla...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İslam Birliği (Riyaset) İdare Binası'nın açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Dünya, İslam'ın adalet, merhamet ve hakkaniyete dayalı evrensel ilkelerini, kardeşlik hukukunu ve müsamaha ahlakını görmeye her zamankinden daha fazla muhtaçtır" dedi

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna Hersek'te yaşayan Müslümanların İslam'ın barış ve müsamaha anlayışı çerçevesinde birlikte yaşamanın en güzel örnek ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Erbaş, yakın tarihte yaşanan Bosna Hersek yaşananların halen yürekleri sızlattığını belirterek, "Ne yazık ki bugün hala, bu güzel coğrafyada din, mezhep, etnik köken ve benzeri farklılıklar bahane edilerek insanların arasına tefrika sokulmaya çalışıldığına ve toplumsal barışa ve huzura kastedildiğine şahit olmaktayız. Bu tür girişimler karşısında son derece uyanık ve dirayetli olmalıyız. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp yok olmaktan korunabilmek için hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalıyız" dedi.

Bosna Hersek İslam Birliği Eski Başkanı Mustafa Ceric'in açılış duasını okuduğu programda, Boşnakça, Türkçe ve Arapça ilahiler söylendi. Başkan Erbaş ve protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinin ardından heyet, İslam Birliği Başkanı Hüseyin Efendi Kavazoviç rehberliğinde binayı gezdi. Törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç, Türkiye'den Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünya, İslam'ın evrensel ilkelerine her zamankinden daha fazla muhtaç
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünya, İslam'ın evrensel ilkelerine her zamankinden daha fazla muhtaç
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünya, İslam'ın evrensel ilkelerine her zamankinden daha fazla muhtaç
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünya, İslam'ın evrensel ilkelerine her zamankinden daha fazla muhtaç
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna Hersek'te Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna Hersek'te
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünya, İslam'ın evrensel ilkelerine her zamankinden daha fazla muhtaç - Son Dakika


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