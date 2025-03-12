Dodik ve Diğerleri Hakkında Gözaltı Kararı

(ANKARA) - Bosna Hersek'teki iki entiteden (özerk devletçik) biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik ile RS Başbakanı Radovan Viskovic ve RS Ulusal Meclisi (NSRS) Başkanı Nenad Stevandic hakkında "anayasal düzeni tehdit etmek" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemlerle gündeme gelen ve Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik hakkında Bosna Hersek Savcılığı tarafından "anayasal düzeni tehdit etmek" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Dodik'in yanı sıra, aynı gerekçeyle RS Başbakanı Radovan Viskovic ve RS Ulusal Meclisi (NSRS) Başkanı Nenad Stevandic'in de gözaltına alınması için talimat verildi. Bugün NSRS'de yeni bir anayasa yapılması için oturum düzenlenmesi planlandı.

Bosna Hersek Mahkemesi, daha önce Dodik hakkında, "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti. Ancak mahkeme kararının hemen ardından NSRS'de yapılan oylamada, devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı'nın (SIPA) RS entitesindeki faaliyetleri yasaklanmıştı.

Bahsi geçen "ülke anayasasına aykırı kararları imzalaması" ve söz konusu kararların yasa olarak yürürlüğe girmesinin ardından Dodik, mahkeme ve savcılığın çağrılarına yanıt vermeyeceğini ve RS polisinin kendisini koruyacağını belirtmişti. Bunun üzerine, Bosna Hersek medyasında, Dodik ve NSRS tarafından alınan bu kararlar, "darbe" olarak belirtilirken, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, Dodik'in kararlarını iptal etti.

Bosna Hersek Devleti'ndeki iki entitesini Bosna Hersek ve Sırp Cumhuriyeti oluşturuyor.