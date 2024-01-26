Gürcistan\'da Satılan İkizler TikTok Sayesinde Bir Araya Geldi

Gürcistan'da doğduktan sonra iki ayrı aileye satılan iki genç kız, TikTok videosu sayesinde 19 yıl sonra bir araya geldi. Amy Khvitia ve Ano Sartania adlı ikizler, yakınlarda yaşamalarına rağmen birbirlerinin varlığından habersizdi. İddialara göre, doğduktan sonra kaçırıldılar ve yasa dışı bir şekilde ayrı ailelere satıldılar. Bir TikTok videosu ve aynı zamanda bir yetenek şovu sayesinde, 19 yıl sonra birbirlerini buldular.

Amy Khvitia ve Ano Sartania genetik ikizlerdir. Khvitia, 12 yaşındayken, Georgia's Got Talent adlı bir reality TV şovunda bir kızı gördü ve bu kızın kendisine çok benzediğini fark etti, BBC'nin bildirdiğine göre. Birkaç yıl sonra, Sartania, Khvitia'nın TikTok'ta kendisini gösterdiği bir videoyu gördü. Ne kadar benzediklerini merak eden Sartania, onu sosyal medyada aramaya başladı ve nihayet Facebook aracılığıyla iletişim kurdu.

"Seni çok uzun zamandır arıyorum!" Khvitia kız kardeşine mesaj attı, BBC'nin bildirdiğine göre. Buna karşılık, Sartania "Ben de" dedi. Birbirlerini tanımaya başladıklarında, aynı hastanede doğduklarını, artık işlevsel olmayan bir hastanede, fakat doğum belgelerinin birbirinden birkaç hafta farklı doğduklarını gördüler ve bu, kız kardeş olamayacaklarını düşündürdü. Ancak bu düşünce, gerçek hayatta bir araya geldiklerinde değişti.

"Tam bir aynaya bakmak gibiydi, tamamen aynı yüz, tamamen aynı ses. Ben onun, o benim," Khvitia, BBC'ye söyledi. Bu sırada, ikiz olduklarına dair bir şekilde biliyordu. "Kucaklamaktan hoşlanmam, ama onu kucakladım," Sartania da paylaştı.

İkizlerin doğum annesi, doğumdan sonra koma geçirdi ve New York Post'un bildirdiğine göre, bebekleri iki ayrı aileye satmaya karar veren kocası oldu.

BBC'ye göre, ikizler gerçeği öğrendikten sonra evlat edinen aileleriyle yüzleşti. Her iki evlatlık annesi de onlara evlat edindikleri bebeğin istenmeyen bir bebek olduğu söylendiğini ve kızlarının ikiz olduğu konusunda hiçbir fikirleri olmadığını söyledi.

Kadınlardan, evlat edinme için doktora para ödemeleri istendi ve bunun yasa dışı olduğunu bilmiyorlardı. Bu nedenle, Gürcistan'ın farklı bölgelerinde yaşamalarına rağmen birbirlerinin varlığından haberdar değillerdi. Daha sonra doğum annelerini buldular ve onunla bir araya geldiler.