Dominik'te yolcu uçağı alevler içinde havalimanına indi! Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Dominik'te yolcu uçağı alevler içinde havalimanına indi! Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı

22.06.2022 10:11

Geçen yıl Dominik Cumhuriyeti'nde "ucuz bilet" sloganıyla kurulan bir havayolu şirketine ait uçak, sabah saatlerinde iletişim tamamen kopmasının ardından içindeki yüzlerce yolcuyla beraber alevler içinde havalimanına indi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uçaktan çıkarılan yolculardan en az 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Dominik Cumhuriyeti'nde geçen yıl "uygun fiyatlı bilet satışı" sloganıyla kurulan Red Air isimli havayolu şirketine ait bir uçakta kabus dolu dakikalar yaşandı.

İNİŞ TAKIMLARI AÇILMAYINCA GÖVDE ÜSTÜ SERT BİR İNİŞ YAPTI

Sabah saatlerinde 126 yolcu ve 11 mürettebatı taşıyan uçağın kule ile iletişimi koptu. Bölgede büyük bir endişe yaşanırken dakikalar sonra uçak alevler içinde havalimanının dışında görüldü. Öte yandan, uçağın iniş takımları açılmadığı için uçak gövde üstü havalimanına sert bir iniş yaptı. Uçak, iniş sonrası pistte bir süre sürüklendikten sonra kuleye çarparak durabildi.

Yüzlerce yolcuyu taşıyan uçak, iletişimin kopması sonrası alevler içinde havalimanına indi

EN AZ 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Alevler güçlükle söndürülürken sol kanattan koyu dumanların yükseldiği de görüldü. Yetkililer en az 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ÖLECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜM"

Yolculardan Paola Garcia, "Öleceğimizi düşündüm. Yanımda yaşlı bir adam vardı ve ona sarıldım. Çok korku dolu anlardı" dedi. Garcia, "Sağdan sola çarpıyorduk ve bütün camlar kırılmıştı. Daha sonra koşuşturmaca başladı çünkü alevler yayılmaya başlamıştı" dedi.

YORUMLAR
500

Dominik Cumhuriyeti, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dominik'te yolcu uçağı alevler içinde havalimanına indi! Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
11:01 Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Mahkemeden Migros, Carrefoursa ve BİM'i şoke eden karar! Marketlerin "yürütmeyi durdurun" istemi reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 11:53:19. #1.13#
SON DAKİKA: Dominik'te yolcu uçağı alevler içinde havalimanına indi! Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement