Duda: Polonya Nükleer Silahları Hazır

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin Polonya'ya nükleer silah yerleştirmesi yönündeki çağrısını yineledi.

Varşova'daki başkanlık sarayında BBC Editörü Jeremy Bowen'ın sorularını yanıtlayan Duda, ABD'nin nükleer silahlarının Polonya'yı Rusya'ya karşı daha güçlü ve güvenli kılacağını öne sürdü.

Polonya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminde Moskova'nın Polonya için güncel bir tehlike olduğunu düşünüyor.

Aynı zamanda ülkesinin başkomutanı pozisyonundaki Duda, Polonya ordusunu hızla büyütmekten yana ve bugünkü Rusya'nın "en az eski Sovyetler Birliği kadar saldırgan" olduğu görüşünde ve Moskova'nın "emperyalist hırslarını" kınadığını söylüyor.

Öte yandan ABD'nin nükleer silahlarını Polonya'da konuşlandırması, Putin tarafından provokasyon olarak görülebilir.

Duda ise bunun "caydırıcı" olacağı görüşünü savunuyor ve Putin'in 2023'te Rus taktik nükleer silahlarını Belarus'ta konuşlandırma kararına yanıt olacağını söylüyor. Belarus'un Polonya ve Ukrayna ile sınırı bulunuyor.

Jeremy Bowen'a konuşan Duda, "Bugün Ukrayna'ya saldıran, sivilleri öldüren, yerleşim yerlerini bombalayan da aynı Rusya. Ve nükleer silahlarını Rusya'dan çıkarıp Belarus'a yerleştiriyor. Polonya, nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya hazır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransız nükleer silah 'şemsiyesini' diğer NATO ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletme önerisini de destekliyor.

Nükleer silahların ülkesinde bulunmasının Polonya'yı nasıl daha güvenli hale getireceği sorusuna Duda şu yanıtı veriyor:

"Bizim topraklarımızda bulunan, NATO ya da Amerika'ya ait bütün stratejik altyapılar, ABD'nin ve NATO'nun bu coğrafyayı koruma eğilimini güçlendiriyor."

Polonya ulusal gelirinin yaklaşık yüzde 5'ini savunmaya harcıyor, Bu oran, ABD dahil herhangi bir NATO ülkesinden daha fazla.

ABD'nin Polonya'da halihazırda 10 bin askeri bulunuyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk geçen hafta parlamentoda yaptığı konuşmada, "Amerikan jeopolitiğindeki değişikliklerin" Polonya ve Ukrayna'yı daha zor bir duruma soktuğunu söylemişti.

Tusk, Polonya'da savunma harcamalarının artırılması çağrısını yapmış ve Polonya'nın "nükleer silahlarla ilgili olanakları" değerlendirmesi gerektiğini savunmuştu.

Tusk merkez solda yer alan bir siyasetçiyken, Duda siyasi yelpazenin sağında yer alıyor ve kendisini Donald Trump'ın dostu olarak tanımlıyor.

Ukrayna'da 30 günlük acil ateşkes planının Putin tarafından onaylanmamış olmasına da değinen Duda, ABD Başkanı'nın "Rus tarafını mantıklı davranmaya yöneltecek" bir planı olduğundan emin olduğunu söyledi.

Avrupa bankalarında bulunan ve dondurulan 200 milyar euro değerindeki Rus varlıklarına "el konması" çağrısını da yapan Duda, bu varlıkların Ukrayna'yı desteklemek üzere kullanılması gerektiğini söylüyor.