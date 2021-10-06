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Avusturya Başbakanı Kurz hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması - Son Dakika
BBC

Avusturya Başbakanı Kurz hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması

06.10.2021 18:35
Avusturya Başbakanı Kurz hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması

Sebastian Kurz hakkında, yolsuzluk yaptığı ve bir gazetenin yetkililerine rüşvet vermeye çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz hakkında, yolsuzluk yaptığı ve bir gazetenin yetkililerine rüşvet vermeye çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Sebastian Kurz, rüşvet karşılığında lideri olduğu muhafazakar Halk Partisi yanlısı yayınlar yapılmasını talep etmekle ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Savcılar, gazetenin adını açıklamadı.

Açılan soruşturma kapsamında polis, Kurz'un ofisine ve Özgürlük Partisi Genel Merkezi'ne baskın düzenledi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Kurz dışında 9 kişi ve üç kurum hakkında daha soruşturma açıldığı belirtildi.

Avusturya medyası, savcıların Maliye Bakanlığı'nın, bir bulvar gazetesine, Kurz'un partisini öven ve kamuoyu araştırmalarında önde gösteren yayınlar karşılığında reklam verilmesinden şüphelendiklerini yazdı.

Özgürlük Partisi, suçlamaları reddediyor ve soruşturmanın "siyasi nedenlerle" açıldığını savunuyor.

34 yaşındaki Sebastian Kurz hakkında daha önce de muhalefet partileri tarafından oluşturulan bir meclis komisyonunda yalan ifade verip vermediğine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Kurz'un lideri olduğu Özgürlük Partisi, 2020 yılı başında Yeşiller Partisi'yle koalisyon hükümeti kurmuştu.

Avusturya'da polis ve savcılar, Kurz'un partisinden Maliye Bakanı Gernot Blümel'in evine de Şubat ayında bir yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın düzenlemişti.

Gernot Blümel, bir bahis şirketi üzerinden yasa dışı şekilde partisine finansman sağlamakla suçlanmıştı.

Blümel hakkındaki hukuki süreç devam ediyor.

Avusturya Başbakanı Kurz hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması

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Son Dakika Dünya Avusturya Başbakanı Kurz hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Avusturya Başbakanı Kurz hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması - Son Dakika
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