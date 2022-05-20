Dünya Maymun Çiçeği Vaka Raporu

Fransa'da ve ABD'de Maymun çiçeği vakasının görülmesiyle Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve vaka görülen ülkelerin sağlık otoriteleri son durumu içeren açıklama yaptı.

KANADA: 2 VAKA

Kanada Sağlık Ajansı (PHAC), dün açıklama yaparak kişilerden alınan örnekler sonucunda sadece 2 kişide Maymun Çiçeği tespit edildiğini duyurdu. Dün Montreal 'in üst düzey halk sağlığı yetkilisi, Montreal bölgesinde 17 şüpheli maymun çiçeği vakasını araştırdıklarını açıklamış ve bu durum basına 17 vaka olarak yansımıştı. PHAC açıklamasında Kanada tarihinde daha önce maymun çiçeği vakası görülmediğini ifade edilerek bu iki vakanın, hali hazırda ülkede teyit edilen ilk iki vaka olduğunu belirtti.ABD: 1 VAKAABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Çarşamba günü yaptığı açıklamayla ülkede henüz teyit edilmiş bir vaka olduğunu duyurdu. CDC yetkilileri açıklamada " Massachusetts Halk Sağlığı Departmanı, yakın zamanda özel ulaşımla Kanada'ya seyahat eden bir Massachusetts sakininde bir maymun çiçeği vakasını araştırdı. Massachusetts'te yapılan testler Salı gecesi ortopoks virüsü enfeksiyonu buldu ve CDC laboratuvarları bu öğleden sonra maymun çiçeği olarak doğrulandı" ifadelerini kullandı. CDC ayrıca Portekiz İspanya ve İngiltere de dahil olmak üzere normalde maymun çiçeği rapor etmeyen birkaç ülkede son iki hafta içinde bildirilen birden fazla maymun çiçeği kümesini takip ettiğini vurguladı.CDC açıklamasında yaygın olarak evde kullanılan dezenfektanların, maymun çiçeği virüsünü öldürebileceğini belirtti.AVRUPA: İNGİLTERE'DE 9, PORTEKİZ'DE 5, İSPANYA 7, İTALYA 1, İSVEÇ 1Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) dün yaptığı açıklamayla ilk vakanın 7 Mayıs'ta İngiltere'de rapor edildiğini belirterek 14 Mayıs'ta aynı evde yaşayan iki kişide maymun çiçeği görüldüğünü ifade etti. İngiltere'de 16 Mayıs itibariyle 4 vaka daha teyit edildi ve İngiltere'de maymun çiçeği vakaları 7'ye ulaştı. 18 Mayıs itibariyle iki yeni vakanın teyit edilmesiyle İngiltere'de maymun çiçeği vaka sayısı 9'a ulaştı.Portekiz ECDC'ye yaptığı raporlamayla 18 Mayıs'ta 5 maymun çiçeği vakası ve 8 şüpheli vaka bildirdi.İspanya'da sağlık yetkilileri 7 vakanın doğrulandığını ve 28 şüpheli vaka olduğunu belirtti. Kanarya Adaları 'nda ise 1 vakanın olduğu ifade edildi.İtalyan sağlık yetkilileri dün açıklama yaparak Kanarya Adaları'ndan dönen bir kişide maymun çiçeği virüsü olduğunu teyit etti. Yetkililer 2 şüpheli vaka olduğunu belirtti. İsveç Halk Sağlığı Kurumu, dün açıklama yaparak Stockholm 'de bir maymun çiçeği vakasını doğruladı. Kurum, İsveç'te daha fazla vaka olup olmadığını araştırdığını vurguladı.Fransa Sağlık Bakanlığı , dün açıklama yaparak bir kişide maymun çiçeği şüphesi olduğunu duyurdu ancak vakanın henüz teyit edilmediğini ifade etti.AVUSTRALYA'DA 2 VAKA

Avustralya Sağlık yetkilileri bugün açıklama yaparak Victoria eyaletinde bir doğrulanmış vaka olduğunu ve New South Wales eyaletindeki vakadan "neredeyse" emin olduklarını belirtti.